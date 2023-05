Dimecres tindrà lloc una nova edició del Fòrum Universitat Empresa UPC Manresa

La sisena edició delde laque se celebrarà aquest dimecres tindrà rècord de participació, amb la inscripció de 26 empreses, col·legis professionals i associacions universitàries. El Fòrum serà una vegada més un punt de trobadadel territori amb l'objectiu d'establir-hi vincles de col·laboració.L'estudiantat serà el protagonista de la jornada. Podran conèixer de primera mà quines són lesque ofereixen empreses en els sectors vinculats als seus àmbits d'estudi, a quines els interessa fer les pràctiques i establir-ne el primer contacte.El Fòrum es portarà a terme a la fira que hi haurà a la pista poliesportiva de la UPC Manresa. La inauguració serà a 2/4 de 12 del migdia amb les associacionsexplicant els seus projectes a les empreses. La fira estarà oberta a l'estudiantat i personal investigador de 12 a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda.De les 2 a les 3 hi haurà habilitat un espai per fer unper a les empreses. Com en edicions anteriors, la fira comptarà també amb la participació de personal investigador i tècnics.Els dies previs al Fòrum, han tingut lloc unesdirigides a l'estudiantat. La primera, es va celebrar el 25 d'abril sota el títol Com valoren les empreses el teu perfil d'habilitats i competències?, i la segona, titulada Xerrada informativa sobre els convenis de pràctiques en empreses, es va celebrar l'endemà.