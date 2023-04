El Manresa CBF continua preparant la promoció a l'Hospitalet (41-49)

Elha aconseguit una còmoda victòria a la pista del, 41-49, en un nou partit sense transcendència per a la classificació de les roses, que ja es van assegurar la presència a la promoció fa dues setmanes, però que serveix per mantenir el ritme de la competició mentre no s'arriba a la fase final.El Manresa femení acabarà en segona posició la lliga faci el què faci dissabte que ve a les 4 de la tarda al Nou Congost contra l', i s'enfrontarà al tercer classificada en el creuament per entrar a la Copa Espanya que decidirà els ascensos a la Lliga Femenina 2. Hores d'ara, la tercera posició final encara no està decidida entreDes de la primera cistella, el Manresa CBF ha estat per sobre deen el marcador. El primer quart s'ha saldat amb un 7-13, i la diferència s'ha anat ampliant fins al 19-30 al descans i la màxima diferència coincidint amb el final del tercer quart, 26-43. A l'últim quart els visitants han arreglat el marcador fins al 41-49 final., amb 18 punts, ha estat la màxima anotadora del seu equip.