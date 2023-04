La Pirinaica perd contra el Llefià, però assegura virtualment la permanència (0-1)

Elha perdut aquest diumenge contra la, 0-1, en un partit on cap dels dos equips no ha gaudit de gaires ocasions de gol, i on l'equip badaloní ha estat més efectiu en una jugada a pilota parada.Malgrat la derrota, la Pirinaica es troba a només un punt de la permanència matemàtica després que elhagi perdut, també, en el seu enfrontament. Ara mateix, l'equip de la Mion es troba a onze punts de les places de promoció de descens a falta de quatre jornades. Precisament, a la propera jornada la Pirinaica es desplaça al camp del Balaguer on en té prou amb només empatar per certificar una nova temporada a. Sinó, amb un punt a qualsevol de les altres tres jornades en tindria prou.El partit d'aquest diumenge s'ha caracteritzat per la falta de profunditat de tots dos equips. Només una jugada a pilota parada dels visitants, al minut 55, ha acabat en gol de