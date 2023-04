El Club d'Escacs Súria i de l'Escacs Catalonia-Joviat celebren els 75 anys amb un torneig

Aquest dissabte es va disputar, a la pista de l'Escorxador de Súria, el Torneig dels 75 anys deli de l'. Els clubs surienc i manresà van celebrar amb aquest acte conjunt la seva llarga trajectòria en el món dels escacs catalans.Els 117 participants, la majoria de clubs del Bages, el Berguedà i el Solsonès, es van dividir en tres grups formatsdels jugadors i jugadores per disputar les set rondes de set minuts amb tres segons d'increment.D'entre els 18 participants del grup C, els més menuts, es va endur el triomf l', del Catalonia-Joviat. Gràcia va fer el ple guanyant les set rondes que va disputar. El van acompanyar al podi l'(CE Súria) amb 6 punts i el(CE Súria) amb 5.Al grup B, amb 26 participants, hi va haver més emoció, amb un empat a 6 punts al capdavant de la classificació entre la(CE Sant Cugat) i l'(CE Berguedà), que es va desfer a favor de la primera pel seu millor desempat. Laia Cid és la vigent campiona de Catalunya sub-8. La tercera posició va ser per la(CE Súria), que va anotar 5 punts.El grup A va ser el més nombrós, amb 73 jugadors. L'IM(Escacs Catalonia-Joviat), que partia com a favorit, no va fallar i es va proclamar campió, invicte amb 6,5 punts. Els seus companys d'equip, amb 6 punts cadascun, van ocupar la segona i tercera posició respectivament.A banda, es van lliurar premis a la millor classificada femenina, que va recaure en l'(CE Cardona), 55a a la general; i als millor sub-12 -(CE Llinars) 30è-, sub-14 -(CE Berguedà) 15è- i sub-16 -(Escacs Catalonia-Joviat) 6è.El lliurament dels trofeus va anar a càrrec dels presidents d'ambdós clubs,per part del Catalonia-Joviat ipel CE Súria; el GM manresà; el president de la Federació Catalana d'Escacs,, i la regidora d'Ensenyament, Cultura i Festes de l'Ajuntament de Súria,. A banda dels premis, Viñas va fer lliurament als presidents d'ambdós clubs d'una placa en reconeixement a la tasca duta a terme en favor dels escacs en aquests 75 anys.En acabat i com a cloenda de la matinal, participants i acompanyants van poder degustar un dinar popular al mateix espai de joc.