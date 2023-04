Compromís amb Sant Joan presenta la seva renovada llista per les municipals

El passat divendres al vespre, al pati de la Ludoteca del municipi,va mostrar la configuració de la seva candidatura a les municipals, en un acte que va comptar amb més d'un centenar d'assistents. La conductora de l'acte,, va donar pas als primers suplents de la llista i, consecutivament, cadascun dels integrants va anar presentant a la persona que el precedeix en l'equip, fins arribar al cap de llista, n'L'en el projecte Núria Valencia, Sílvia Barrios, Toni Dorado, David León, Sònia Gómez, Ivan César, Cuqui Baena, Nacho Torres, Mari Caro, Ico Gómez, Majda L'aziri, Joaquín Romero, Olga Pubill, Jordi Pujol, Quima Borjas, Albert Marañón, Pichi Olmedo, Olga Serarols, Edu Villanueva, Agustina Amarillo i Marc Sala.Hortal va parlar dels seus companys com "un, molt competent, amb persones vinculades a les escoles, als barris i a diverses entitats del poble, que es proposa liderar el proper govern". En la intervenció va destacar característiques del grup com "la il·lusió, la generositat, la humilitat, l'expertesa, el rigor, l'empenta i, justament, el compromís" així com va fer un repàs dels diversos actes de recollida de propostes per la elaboració delrealitzats i de l'esforç que tot l'equip ha fet per concretar-lo.Durant l'acte es va presentar també el lema de campanya Il·lusió per avançar, que el candidat va vincular a "propostes concretes de prioritats programàtiques d'esquerres, ecologistes i feministes per aconseguir deixar enrere la situació dedesprés dels darrers dotze anys". Compromís vol crear una regidoria d'Habitatge dedicada a treballar en profunditat un dels problemes principals que afronta Sant Joan, i vol també que els representants polítics exerceixin com a regidors de barri, per acostar l'Ajuntament als veïns i per rendir-hi comptes.Hortal va insistir en la seva intervenció en la necessitat de recuperar les urgències nocturnes i en caps de setmana pel, en mantenir bé els equipaments i via pública o en incrementar la plantilla i els recursos de la. Va assenyalar també mesures per lluitar contra l'emergència climàtica i per la preservació del medi, va parlar de les comunitats energètiques i va fer diverses propostes d'urbanisme, com ara la dels espais al voltant del Mas Llobet, les rampes ó ascensors peramb el centre, o l'ampliació de l'actual residència i l'estudi d'una segona. Va proposar solucions de mobilitat com el bus urbà, el transport a demanda, els camins escolars segurs o la necessitat d'insistir en laper connectar Sant Joan i Manresa seguint el curs del riu.L'aposta per la cultura de petit format, per les polítiques d'igualtat, per les inversions en equipaments d'esports i per la decidida dinamització de l'espai jove, van ser també objecte de propostes. No es va oblidar de l'activitat econòmica per part d'empreses, comerç i restauració i va ser especialment crític amb elen relació a haver passat tres anys sense presentar proposta de pressupost, en la pèrdua d'oportunitats derivades d'ajuts Next Generation no sol·licitats, així com respecte a la lentitud en les gestions per aconseguir el nou institut. Per tot plegat, Iban Hortal recalca la necessitat de passar a l'acció per fer realitat el Sant Joan que mereixem, fent que els santjoanencs recuperin la ‘il·lusió per avançar'.