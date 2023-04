Santpedor demana a la Junta de la Séquia fer ús de l'aigua per regar els horts del municipi

L'ha fet arribar a l'alcalde de Manresa i president de la, el malestar dels hortolans de Santpedor davant la prohibició de l'ús de l'aigua de laper al reg agrícola als horts de, com a mesura davant de l'excepcionalitat per sequera decretada el mes de març a la conca del Llobregat.A través d'una recollida de 75 signatures, els hortolans demanen a l'Ajuntament de Santpedor el seu suport per sol·licitar a la Junta de la Séquia la utilització de l'aigua per al reg dels horts de Santpedor amb l'objectiu d'evitar la desaparició d'aquesta. Tot i ser conscients de la situació de sequera que està patint el país i les conseqüències que comporta, els hortolans asseguren que la superfície d'aquests horts ocupa al voltant de deu hectàrees i és molt baixa en relació amb l'de Manresa. Els hortolans argumenten que històricament la Junta de la Séquia ha deixat que es fes ús de l'aigua per als horts de Santpedor, permetent així el cultiu deal municipi, en gran part d'autoconsum, i que tenen una gran importància social i de sobirania alimentària per al municipi.L'alcalde de Santpedor,, ha fet arribar la petició a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, en una carta on mostra la seva solidaritat amb els hortolans de Santpedor. Codina considera que totes les persones haurien de tenir accés en les mateixes condicions a un recurs natural com l'aigua, independentment del municipi al que pertanyin, i que això hauria de prevaldre per davant d'arguments ancestrals que posin en qüestió el principi universal d'accés als recursos públics.