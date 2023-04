La manifestació del Primer de Maig a Manresa clamarà «Prenem el que és nostre»

tornarà a celebrar una manifestació amb motiu del, Dia Internacional del Treballador, de la mà dels moviments anticapitalistes de la ciutat com és habitual des de fa més d'una dècada.La marxa, que tindrà com a lema Prenem el que és nostre, denunciarà l'i la, així com la, mentre que els salaris continuen igual.La manifestació partirà a 2/4 de 12 del migdia de lai al migdia arribarà a la plaça Major on, a l', hi ha previstos els parlaments, un vermut, un dinar, concerts i la celebració d'un quinto. Com és habitual no s'ha explicat el recorregut que farà la manifestació entre la sortida i l'arribada, ni quines accions reivindicatives ha previst l'organització, que és coral i no ha signat el cartell.A l'Ateneu hi haurà unaper conflictes sindicals.