El Centre de Recuperació d'Aparells obre les portes a Manresa amb una Restart Party Inaugural

Calendari primavera 2023

3 de maig: Restart Party Inaugural

10 de maig: Taller obert - aspiradores i roombes

17 de maig: Taller obert - assecadors de cabell, calefactors i torradores

20 de maig: Restart Party

24 de maig: Taller obert - aparells de so

31 de maig: Taller obert - màquines eina

7 de juny: Taller obert - telèfons i tablets

El proper dimecres, elobrirà les portes al carrer Sant Andreu, 6 de Manresa, amb unaoberta a tothom qui ho vulgui.El Centre de Recuperació d'Aparells és l'espai de trobada on tothom qui ho vulgui poto participar a les diferents activitats del projecte Llums a l'ombra Estarà obert els dimecres de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre i hi haurà voluntaris que ensenyaran i animaran a reparar elsque portin les persones participants. Cada dimecres es proposarà també una sessió especialitzada en un tipus d'aparell concret.Qui vulgui més informació pot escriure un missatge al 722 35 54 35 i apuntar-se a la llista de difusió.Llums a l'ombra és un projecte intercooperatiu de les cooperatives manresanesque proposa la creació de llums de Nadal per a carrers comercials a través de la recuperació d'aparells, la intervenció amb col·lectius diversos i amb l'objectiu de generar consciència sobre temes d'inclusió, consum i sostenibilitat.La seva realitzaciód'Aigües de Manresa, de la Regidoria de Centre Històric de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.amb el projecte l'Associació L'Antic, AAVV Barri Antic, Vic-Remei i Escodines, Ateneu Cooperatiu Catalunya Central, Cambra de Comerç de Manresa, Càritas Arxiprestal de Manresa, Creu Roja Manresa, Els Carlins, Espai Jove, Fundació EMI Manresa, Manresa Jove, Nació Manresa, PIL Bages, Taula d'Arts Visuals - Catalunya Central, Tast d'oficis +16, Associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants, UBiC Manresa+Comerç i UPC Manresa.