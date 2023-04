Súria recorda l'alcalde Florenci Claret i el seu germà Andreu Claret

ha viscut una emocionant jornada de retrobament amb la seva història aquest dissabte, recordant l'alcaldei el seu germà, l'empresari, polític i activista. La Casa de la Vila ha acollit un acte institucional d'homenatge a l'alcalde Claret, i posteriorment s'ha presentat la premiada novel·la París érem nosaltres d'al Teatre del Foment Cultural, ple de gom a gom.Als dos actes hi ha assistir una àmplia representació de la família Claret, en una trobada inèdita amb les seves arrels surienques. Entre les persones participants es trobaven les filles de Florenci Claret i Casadesús,, i els fills d'Andreu Claret i Casadesús, el periodista i escriptor Andreu Claret i els músicsFlorenci Claret i Casadesús (Súria, 1901-Prada de Conflent, 1951) va serl'any 1934 i durant el període 1936-38, uns anys molt difícils i convulsos que van coincidir amb eli bona part de la. Després del conflicte va marxar a l', on va morir.El seu germà, Andreu Claret i Casadesús (Súria, 1908-Barcelona, 2005), va tenir un paper polític destacat durant els anys de lai la guerra civil. També va marxar a l'exili i va mantenir una relació molt estreta amb destacades personalitats com. En ple franquisme va protagonitzar un episodi insòlit quan l'Ajuntament de Barcelona el va requerir per desbloquejar la ciutat després de la històrica nevada de 1962, tot i ser exiliat i notori antifranquista. Aquest fet li va valer el sobrenom de l'L'acte en record de l'alcalde Florenci Claret i Casadesús ha omplert el saló de sessions de la Casa de la Vila. La representació institucional surienca era formada per l'alcalde, els exalcaldes, i membres de l'actual corporació municipal.L'alcalde Albert Coberó ha manifestat que una de les responsabilitats dels ajuntaments és "fer memòria del passat" i recordar persones com Florenci Claret per "", reivindicant la seva acció de govern i destacant el seu caràcter "d'home de consens i diàleg" en una etapa històrica molt difícil.En nom de la família, Mercè Claret ha agraït el reconeixement institucional al seu pare i l'oportunitat d'aquesta Súria. L'acte ha acabat amb la interpretació d'El Cant del Poble a càrrec de lade l'Escola Municipal de Música.L'emoció d'aquest acte institucional en record de l'alcalde Florenci Claret ha continuat amb la presentació a Súria de la novel·la París érem nosaltres, guanyadora del darrer. El seu autor, Andreu Claret i Serra, ha remarcat que "aquest és el dia més important de la meva vida d'escriptor" per la recuperació dels vincles familiars amb les seves arrels surienques, després de l'allunyament provocat per les vicissituds històriques.Segons Andreu Claret i Serra, la trajectòria vital del seu pare i el context històric de Súria han estat "una matèria primera extraordinària" per escriure l'obra. Per a l'autor de la novel·la, Andreu Claret i Casadesús era "un" que formava part d'una generació que va veure escapçades les seves il·lusions de regeneració col·lectiva per la guerra civil i la llargaPosteriorment, l'alcalde Albert Coberó ha manifestat que la publicació del llibre ha permès recuperar "aspectes d'un" que encara ha de ser més divulgat. L'acte de presentació del llibre París érem nosaltres ha acabat amb un colofó d'alt nivell musical a càrrec dels germans Gerard i Lluís Claret, prestigiosos intèrprets que han ofert Oblivion d', El Cant dels Ocells i el Ball de Cascavells.La presentació del llibre ha estat conduïda per la periodista surienca, amb introducció de. En el transcurs de l'acte s'han llegit fragments de l'obra, a càrrec de, sota la direcció de. A continuació, Andreu Claret ha signat exemplars del seu llibre al vestíbul del Teatre del Foment Cultural, on també hi havia vitrines amb fotografies i documents històrics de la família Claret.En el transcurs d'aquests actes d'homenatge i record, Albert Coberó i Andreu Claret han expressat el seu agraïment als historiadors i estudiosos suriencsi Josep Peramiquel pel seu treball de recuperació de la història i dels protagonistes d'aquells anys convulsos.La presentació de la novel·la París érem nosaltres ha tancat el cicle, organitzat per l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea municipal de Cultura, amb el suport de la Biblioteca Pública, Escola Municipal de Música, programa Súria Municipi Lector i Foment Cultural.