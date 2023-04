El Covisa Manresa guanya el Natació Sabadell i entra matemàticament al «play‑off» (4-2)

Play off d'ascens a Segona Divisió

Els'ha classificat matemàticament per al play off d'ascens adesprés de la seva victòria, aquest dissabte, contra el, 4-2. El triomf contra un equip que també lluitava per entrar a les posicions d'ascens certifica que els manresans seran, com a mínim,del grup a falta d'una jornada, que disputaran a la pista de l', que encara no està salvat del descens.En el partit, els delvan jugar una primera part fluixa, que hauria pogut ser aprofitada pels de Sabadell per fer un parcial gairebé definitiu si no hagués estat per l'actuació del porter local,. El porter, però, no va poder evitar que els visitants s'avancessin al minut 14 amb gol deMalgrat la mala primera part manresana, en què no s'ha sentit còmode en cap moment, a un minut per acabar el període, una excepcional pared ha habilitatper fer el gol de l'empat, deixant altres sensacions de cara la represa.Al segon temps han canviat molt les coses. Un equip local insistent a la porteria visitant recolzat pel seu públic, ha fet possible donar la volta al marcador.amb un xut frontal per terra arran de pal, ha avançat per primer cop l'equip manresà al marcador.Els àrbitres han començat a fer-se protagonistes. No han mostrat la segona amonestació al visitant Termes, fet que podia haver estat clau per al futur del partit. Els visitants, amb cinc faltes acumulades a deu minuts per al final, s'han vist sancionats amb un llançament de doble penal que ha aturat el porter, que ha entrat expressament a pista per intervenir en aquesta acció.Poc després, i amb la mínima avantatge local, és expulsat de forma rigorosa el localamb vermella directa. Això deixava als manresans amb inferioritat, iaprofitava per empatar el partit en superioritat a dos gols.A cinc minuts per al final, el Natació, que necessitava la victòria, s'ho juga tot a una carta i práctica el sistema deamb cert perill a la porteria d'Arriero. En una acció en què els visitants deixen de fer aquesta estratègia, el porter local llança una pilota llarga a, en posició de pivot, que fa el tercer a un minut i mig per acabar.D'aquí fins al final, els sabadellencs tornen a jugar amb el porter jugador iroba una pilota en què és objecte de falta. Asis, de doble penal tanca el partit amb el quart gol a poc per acabar.Al final del partit, Jugadors i afició han celebrat la victòria. El Covisa Manresa entra al play off d'ascens a Segona Divisió amb la seguretat de tenir, com a mínim, el tercer lloc i a manca d'un partit a la pista de l'Industrias.El Covisa Manresa no tindrà temps per al descans. Acabada la lliga, s'iniciarà el play off amb tres eliminatòries que donen l'ascens a la categoria de plata. Lacomençarà el dia 13 de maig, amb el primer contra el quart i el segón contra el tercer de cadascun dels sis grups de Segona Divisió B. El partit de tornada es farà a la pista dels equips millors classificats el 20 de maig.Laamb dotze equips en joc -dos per cadascun dels sis grups-, es disputarà els dies 27 de maig i 3 de juny a sorteig entre equips de grups diferents sense opció d'emparellaments entre equips del mateix grup.Un cop acabada la segona eliminatòria, quedaran sis grups, d'on els dies 10 i 17 de juny, en sortiran els tres equips que pujaran a Segona Divisió nacional.