Pedro Martínez destaca l'esperit de lluita del seu equip

Jaume Ponsarnau considera molt important Adam Smith

, tècnic del, ha destacat la igualtat que hi ha hagut a la pista entre els dos equips . També ha valorat positivament "la capacitat de tornar al partit" quan elhavia assolit diferència al seu favor. "Hem estat bé d'esperit i no ens hem donat per vençuts", ha declarat l'entrenador de l'equip bagenc. Un dels factors que més han disgustat Martínez ha estat la mala gestió del final dels diferents quarts. Sobretot, els de la segona part.En canvi, Martínez no creu que la pressió estigui afectant el seu equip. I sobre la jugada final, ". També hi ha un bon treball de la defensa".Al Baxi Manresa no fan càlculs sobre les victòries necessàries per certificar la permanència a l'. Com a mínim en públic. "Els càlculs els faig jo a casa meva", ha explicat Martínez. El tècnic només pensa en el proper entrenament per intentar a guanyar el proper partit.L'entrenador local,, ha considerat que el bon inici, sustentant en la bona feina d', la bona defensa i les errades del Baxi Manresa des de la línia de tres han ajudat el seu equip a assolir el triomf final. En canvi, "a la segona part, ells han estat millor. Novament, bones defenses i l'encert d'Smith han estat claus perquè la victòria es quedés a Miribilla. "Ponsarnau ha volgut elogiar "el compromís" de l'equip per reconciliar-se amb l'afició després del mal partit de dimecres passat.