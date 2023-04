El Baxi Manresa cau a Bilbao en un final que hauria pogut ser diferent (80‑76)

Derrota dura dela Miribilla. El mal inici dels bagencs no ha impedit que lluitessin fins el final. El partit ha tingut anades i tornades i si bé elha anat gairebé sempre al davant les opcions de victòria han existit. Una darrera jugada mal executada per part dels jugadors manresans ha acabat amb una pèrdua de pilota desense que ni tan sols el tir a cistella es produís. Probablement, el resultat final s'expliqui per més motius, però és el què quedarà a la retina.El Baxi Manresa ha començat el partit amb, Jerrick Harding,. El Surne Bilbao ho ha fet amb Nicola Radicevic, Adam Smith, Xavi Rabasseda, Georgios Tsalmpouris i Emir Sulejmanovic. Les errades han estat la tònica dominant als primers dos minuts (3-2). El Surne Bilbao ha estat el primer a entonar-se. Impulsats per un bon Smith. La defensa manresana no podia fer res per aturar-lo. I l'atac era totalment inoperant. El joc exterior no aportava res. Les úniques bones accions eren cistelles aconseguides pels pivots sota el cèrcol (15-6, minut 6). El Baxi Manresa ha reaccionat tímidament a partir de bones accions defensives i dos llançaments de. Però la reacció no s'ha consolidat. Michale Kaiser ha pres el relleu anotador d'Adan Smith (24-14, minut 10).El marcador no s'ha mogut fins que gairebé havien passat tres minuts del segon quart. Els deseguien sense trobar arguments en atac. Només els tirs lliures permetien sumar algun punt al cantó bagenc. El Surne Bilbao ha vist com la seva renda creixia fins els catorze punts (29-15, minut 14). Aquesta distància ha semblat espavilar el Baxi Manresa. Un parcial de 0-7 acostava mínimament les distàncies i feien intervenir. El Surne Bilbao seguia errant i això donava oportunitats als bagencs per retallar encara més sense que fos capaç d'aprofitar-ho. Harding ha entrat en joc i situava un esperançador 33-27. Smith ha excel·lit novament per foragitar fantasmes. Robinson i, novament, Harding s'han combinat per situar el marcador al descans en 36-33. Vist el què s'havia vist, una excel·lent notícia.La segona part semblava formar part d'un partit diferent. Robinson, primer, i Pérez, després han situat l'empat a 41. A més, el base ha forçat unaque ha acabat amb dos punts més de Robinson. El Baxi Manresa aconseguia el primer avantatge després de 0-2 inicial (41-43, minut 22).s'ha sumat a la causa. El polonès ha anotat, rebotat i recuperat pilotes. Al cantó contrari, Smith era qui mantenia el Surne Bilbao. L'escorta ha estat el màxim responsable d'eixugar la renda de quatre punts que havia aconseguit el Baxi Manresa i tornar el seu equip al capdavant (53-50, minut 26). El joc s'ha travat en aquest tram i el marcador ha estat sense moure's força jugades seguides. El Surne Bilbao ho ha sabut gestionar millor i ha aconseguit posar-se amb sis punts al seu favor a manca dels darrers deu minuts (61-55).El partit estava del tot obert. Cap dels dos equips estava massa encertat. Com al primer quart, els biscaïns han estat els primers en tallar la seva mala ratxa. El Surne Bilbao han aconseguit vuit punts al seu favor (67-59, minut 34). El Baxi Manresa era conscient del què s'hi jugava. Un parcial de 0-4 alimentava les esperances bagenques. Ponsarnau aturava de nou el partit i carregava, per variar, el pes del seu equip sobre Smith. Harding i Robinson feien de bastió de resistència. Però l'intercanvi de cistelles entre els dos equips no era gens bo per als manresans. Amb tot, Badio ha aconseguit posar el 78-76 a manca de 40 segons. El Surne Bilbao ha disposat deper sentenciar sense aconseguir-ho donant així una darrera al Baxi Manresa. La jugada ha estat d'allò més embolicada i Harding ha acabat perdent la pilota. Una personal sobre Sulejmanovic ha sentenciat (80-76). L'equip bagenc haurà de seguir lluitant.Incidències: Martín Caballero, Juan de Dios Oyón i Vicente Martínez Silla.ha estat el jugador descartat del Baxi Manresa.