Una marea de gent fa el camí al teu costat fins a Montserrat

Un total de 2.868 persones han participat aquest dissabte en una nova edició de, la caminada solidària contra el càncer que va néixer de la mà dede la comisaria de Manresa i que porta des de la capital del Bages fins al monestir deEls prop de 3.000 participants han omplert el recorregut com si d'una serp es tracés i ha unit Manresa amb el massís en una sola línia, sota una excel·lent organització. Per acabar-ho de reblar, l'arribada al monestir ha coincidit amb la visita que hi han fet les famílies Obama i Spielberg