L'alcaldessaencapçala la llista de, que forma part de la plataformadel, a les properes eleccions municipals del 28 de maig. Verneda ha expressat el desig de treballar amb la resta de membres de la llista "per, entre tots, fer un poble més unit i fort al costat dels talamanquins i talamanquines".Nascuda el 1991 a, Verneda sempre ha tingut “uns forts i incondicionals vincles” amb Talamanca, on viu a laal municipi. La candidata va estudiar grau en Enginyeria Mecànica a la UPC de Manresa i he estat vuit anys treballant com aa Berga.Verneda assegura que vol seguir traslladant la seva manera de fer a la política municipal ja que "em considero una persona amb la que es pot parlar, treballar i fàcil de tractar. M'agrada molt aprendre de tot i de tothom".La número dos de la candidatura serà, nascuda a Barcelona el 1980, però que viu a Talamanca des de fa un any. És integradora social i treballa en el sector de les persones amb diversitat funcional. En l'àmbit associatiu és membre del club de lectura de Talamanca i li apassiona passejar pel bosc, la bici de carretera i viatjar.