L'Avinent Manresa inicia diumenge la participació al Campionat de Catalunya de Clubs

Alineació de l'Avinent Manresa

Equip masculí

100mll. Pere Alonso i Carles Castellà

400mll. Arnau Rovira i Biel Cirujeda

1.500mll. Nil Frias i Yassin L'Aziri

5.000mll. Abel Casalí i Òscar Serra

110mtq. Biel Díaz i Jan Díaz

Altura. Ricard Clemente i Martí Rodríguez

Triple. Gerard Acin i Joan Homs

Disc. Sergi García i Pau Santanach

Martell. Adrián sedano i Sergi Cabezón

4x100. Alonso, Díaz, Homs i Rodríguez

4x400mixt. Castellà, Vergés, Bou, Guerrero

Equip femení

100mll. Laia Solà i Irene Flores

400mll. Laura Bou i Queralt Vallbona

1.500mll. Marina Guerrero i Núria Tilló

5.000mll. Meritxell Soler i Mercè Guerra

100mtq. Emilia del Hoyo i Laia Olmedo

Perxa. Laura Clemente i Meritxell Lladó

Llargada. Marta Galló i Berta Eslava

Pes. Mar Santanach i Nadia Riera

Javelina. Erika Sellart i Aisha Mariche

4x100. Del Hoyo, Flores, Rovira i Solà

serà l'escenari de la primera jornada deld'2023, aquest diumenge, amb la participació de l'en el grup A, on es troben els vuit millors equips catalans. La formació manresana es trobarà al davant el FC Barcelona, l'AA Catalunya, l'Hospitalet Atletisme, el Cornellà At., l'Aldahra Lleida, el CAIgualada i el Barcelona Atletisme.En aquest català de clubs hi prenen part 36 equips. Dels vuit equips que engloben el grup A, elsbaixaran al grup B, que inclou del 9è al 16è d'entre els clubs catalans. En 2022, el club manresà va ocupar la cinquena posició.Son, on se sumen conjuntament les posicions assolides per cadascun dels atletes de l'equip, en cadascuna de les proves tant en categoria masculina com femenina.