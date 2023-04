Sant Fruitós de Bages dedica una setmana d'activitats a la gent gran

De l'1 al 7 de maig, la gent gran depodrà participar en un ampli ventall d'activitats dins del marc de la setmana de la gent gran. El tret de sortida de la setmana serà el dilluns 1 de maig amb una exhibició de ball a càrrec del ballarí, a les 6 de la tarda sota el Cobert de la Màquina de BatrePer al dimarts 2 de maig es proposa una jornada saludable que consistirà en una caminada per l'entorn del. Durant la caminada es realitzarà una sessió d'estiraments a càrrec de. L'activitat finalitzarà amb un dinar de carmanyola a càrrec dels participants. La sortida serà a 2/4 de 10 del matí des del Bosquet.A la tarda arriba el torn de la diversió amb la tradicionala l'Esplai, a les 6 de la tarda.Laarribarà aquest any el dimecres 3 de maig, amb una visita a. Se sortirà a les 10 del matí des del Pavelló d'Esports. El preu de la sortida és de 19,75 euros i cal inscriure's i efectuar el pagament a l'Esplai fins al 28 d'abril.El dijous 4 de maig començarà la jornada amb un esmorzar tertúlia a l'Esplai amb, referent de benestar emocional del CAP Sant Fruitós, qui parlarà sobre els beneficis de les relacions intergeneracionals. L'activitat serà a 2/4 de 10 del matí i cal inscripció prèvia fins al 2 de maig.A les 4 de la tarda serà el torn de la ja consolidada sessió de cinefòrum al. L'activitat serà a les 4 de la tarda amb la projecció de la pel·lícula Elsa i Fred, de. La sessió de debat anirà guiada per la cooperativa Sienna.El divendres 5 de maig serà el dia gran d'aquesta setmana d'activitats amb el tradicionalde la gent gran, a 2/4 de 2 del migdia al pavelló d'esports. Per participar-hi cal inscriure's fina el dia 2 de maig. Prèviament, a les 12 del migdia, a l'església parroquial, es celebrarà la missa.Per al cap de setmana, el dissabte 6 i diumenge 7, a les 6 de la tarda, s'han programat dues sessions al Teatre Casal Cultural, amb les actuacions del grup de la gent gran del municipi,Totes les activitats incloses en lade Sant Fruitós de Bages són gratuïtes per tots els veïns majors de 65 anys del municipi, exceptuant la sortida cultural amb inscripció a l'Esplai, al preu de 19,75 euros abans del dia 9 de maig.Per tal de participar en la resta de les activitats cal inscriure's prèviament a l‘Àrea d'atenció a les persones (c/ Padró, 74) o trucant al 93 878 97 01.