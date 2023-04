Es posen a la venda les entrades per la 10a edició de Sons del Camí

Cartell del Sons del Camí

Henrio - Somewhere, sometimes: 13 de juliol, 21 h. Jardins de la Cova de Sant Ignasi. 15 euros entrada anticipada, 18 euros entrada a taquilla.

Berta Sala - Sense saber-ho: 14 de juliol, 21 h. Jardins de la Cova de Sant Ignasi. 15 euros entrada anticipada, 18 euros entrada a taquilla.

Manu Guix - Moments: 15 de juliol, 21 h. Parc de la Seu. 19 euros entrada anticipada, 22 euros entrada a taquilla.

Anna Urpina - Baroque modern: 20 de juliol, 19.30 h. Santuari de la Cova de Sant Ignasi. 15 Euros entrada anticipada, 18 Euros entrada a taquilla.

Joan Dausà - Jo mai mai, gira 10 anys: 22 de juliol, 21 h. Parc de la Seu. 19 euros entrada anticipada, 22 euros entrada a taquilla.

Del 13 al 22 de juliol, el cicle de músiques amb ànimaté programada la seva desena edició amb mitja dotzena d'artistes -pròximament s'anunciaran els darrers noms- que ompliran alguns dels espais ignasians de la ciutat amb l'harmonia de les seves músiques.Lesper als concerts estan disponibles des d'avui divendres 28 d'abril a través de les webs www.sonsdelcami.cat Sons del Camí és un cicle de concerts de petit format que es defineix per ser altaveu de, és a dir artistes i cançons que conviden a la relaxació i reflexió en espais ignasians, com lai elo elsEl festival musical està organitzat per l'Ajuntament de Manresa i lava néixer com a part del projecte de ciutat, i després de 10 edicions s'ha convertit en un imprescindible en el calendari de molts amants de la música de la Catalunya Central.