Manresa commemora la diversitat afectiva, sexual i de gènere amb activitats durant tot el mes de maig

17 de maig, Dia internacional contra la LGTBI-fòbia

Aprofitant que en els dos pròxims mesos coincideixen el, l'Ajuntament de Manresa ha organitzat tot un seguit d'activitats i accions obertes a la ciutadania per treballar diferents aspectes relacionats amb la. L'avantsala del mes de maig ha arribat aquest divendres amb l', un punt de socialització i creació de xarxa per als jovesdel territori.L'Espai Iris, que coordina l'i elde Manresa, ha donat pas a l'inici al grup d'acompanyament corporal per a persones trans, intersex i no binàries. Es tracta d'un espai de trobada de persones afins per tal de treballar l'apoderament i l'autocura a través del cos i des de la llibertat de comunicar qui s'és sense judicis.A partir del dimarts 2 i fins al 12 de maig, l'Oficina Jove del Bages organitzarà a l'l'exposició Infinites, una mostra per explicar les diferents identitats de gènere i orientacions sexuals i reflexionar sobre la pròpia identitat i els eixos d'opressió i privilegi (per a visites guiades a grups de joves caldrà fer reserva a bages@oficinajove.cat ). També el mateix dia començarà l'activitat Més enllà de les etiquetes, unes sessions adreçades alsdeper obrir espais de reflexió, donar eines per acceptar la diferència i sensibilitzar sobre la diversitat sexual i de gènere.Els més petits també tindran el seu espai dins el mes de la diversitat. En aquest sentit, el dia 5 de maig a la Biblioteca Infantil deles realitzarà la sessió de contes Petit, ningú més que l'altre, a càrrec de la companyia, contes.El Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia començarà al matí amb la penjada dea la façana de l'Ajuntament de Manresa, a càrrec de representants dels grups municipals del consistori. A mitja tarda, alde Manresa, se celebrarà l'acte institucional de la jornada amb l'obra de teatre Nit de Reis a càrrec de la companyia. La representació, una comèdia d'embolics amorosos que planteja diferents formes d'estimar i d'entendre la identitat i rols de gènere, és una versió de la dramaturga i directora, la qual ha fet una revisió actualitzada del clàssic de. L'acte estarà obert a tota la ciutadania, que hi podrà accedir de forma lliure.De cara a la commemoració del, ja durant el mes de juny, s'organitzarà tot un seguit d'actes específics de la jornada, dels quals en destaca la pintada del mural L'orgull de ser com som. Tothom que ho desitgi, hi podrà participar prèvia inscripció a bages@oficinajove.cat Tot i el gruix d'activitats concentrades al mes de maig, la tasca per visibilitzar, sensibilitzar i prevenir discriminacions es du a terme al llarg de tot l'any. El Servei d'Atenció Integral LGTBI de l'Ajuntament de Manresa treballa en aquest sentit i organitza, entre altres activitats el taller Diferentment iguals a lesa les quals també cedeix material per tractar la diversitat entre els joves.