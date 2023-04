ERC Manresa situa el creixement industrial com a prioritat del proper mandat

Parc Tecnològic

Garantia d'ocupació

Manresa, ciutat capdavantera

ha garantit aquest divendres que la ciutat tornarà a disposar de, després de 20 anys, amb la construcció deli el desblogueig de les obres del, que aportaran globalment 220.000 m2 de nova superfície industrial. L'objectiu és fer realitat la proritat d'Esquerra per al proper mandat que passa per impulsar el creixement industrial i generar ocupació de qualitat a la ciutat.La candidatura que encapçala l'alcaldeho ha fet sobre el terreny on s'urbanitzarà al futur polígon d'activitat econòmica del Pont Nou, que representarà una àrea de 300.000 m2, dels quals 168.000 m2 seran per a les empreses el proper mandat. Aloy ha volgut remarcar la feina feta durant aquest mandat en aquest polígon, encallat des de feia 15 anys: "estem davant d'unque ens permetrà tornar a sumar sòl industrial a la ciutat després de 20 anys", ha explicat Aloy davant els mitjans de comunicació. ERC s'erigeix com a garantia perquè les obres, que es preveu que comencin a principi de l'any 2024, tirin endavant. El partit també es compromet a treballar amb els propietaris dela transformació del sol de l'antic recinte industrial, que disposa de 150.000 m2, per establir-hii també és una peça clau per generar llocs de treball i prosperitat a la ciutat.Aloy ha resumit que "en total estem parlant d'un sector industial que ha de posar al mercat i a disposició de les empreses més de 320.000 m2. Per a ERC és bàsic, per una banda, disposar de terrenys industrials per a totes les empreses del territori que necessiten ampliar les seves instal·lacions i, per l'altra, atreure noves empreses a la ciutat i és en aquest sentit que treballem amb". Ha afegit que "busquem la prosperitat econòmica i tenir indústria ens aporta ingressos per impulsar, per tant, generar llocs de treball és la millor eina de cohesió".A banda del nou sòl industrial, el polígon del Pont Nou ha de dotar la ciutat d'una Manresa per l'oest des de l', que suposarà una millora en matèria de mobilitat per accedir a tota aquesta àrea d'activitat econòmica i eliminarà bona part del trànsit de camions delEn aquesta estratègia de prioritzar la indústria com a element bàsic "generador d'oportunitats i riquesa", ERC Manresa també es compromet a desbloquejar el Parc Tecnòlogic aquest proper mandat. "Aquests darrers anys s'ha fet molta feina, però cal rematar-la per fer realitat el Parc Tecnològic d'una vegada per totes. Ens comprometem a fer-ho els propers 4 anys amb lai amb la implantació de noves empreses deen aquest espai i la finalització de l'", ha anunciat el cap de llista. Marc Aloy ha fet èmfasi en el paper que ha de tenir l'Ajuntament en l'acompanyament i suport al sector privat perquè cregui en les potencialitats del parc i decideixi establir-hi la seva activitat. En aquest sentit, ha remarcat que "un lideratge públic potent i amb inversions genera tranquil·litat i confiança al sector privat per iniciar noves operacions a través també d'una política d'aliances".Aquestes dues grans inversions "ens serviran de base per a la transformació econòmica de la ciutat i ens permetran que laarribi a Manresa", segons. Ha revelat que "hem calculat que el nou polígon del Pont Nou i la reindustrialització dels terrenys de la Pirelli podrien suposar la creació de". ERC Manresa ha assenyalat que la seva experiència al capdavant del govern municipal és garantia d'ocupació amb més de 3.000 persones inserides laboralment els darrers quatre anys i una inversió que ha passat dels 2 als 5 milions d'euros en polítiques d'ocupació els anys que la regidoran'ha tingut la responsabilitat.ERC ha recordat que Manresa ha estat sempre capdavantera en les revolucions industrials del país. Ho va ser al segle XIV quan l'arribada de l'va permetre la construcció de desenes de molins fariners i petits tallers tèxtils i de la pell. Ho va tornar a ser a principis del segle XIX amb la construcció de lael 1822, la primera fàbrica de riu moderna de l'Estat. Ho va tornar a ser a finals del XIX i principis del segle XX l'enorme creixement econòmic que va viure la ciutat que va culminar el 1922 amb la construcció de la. I encara a mitjans del segle XX amb el creiement de la indústria derivada de l'automoció amb la gran ampliació de Pirelli com a símbol.I ara ERC vol que Manresa torni a ser capdavantera amb una indústria basada en la nova economia.ha reivindicat que la millor política social que es pot fer a la ciutat és generar activitat econòmica i llocs de treball.