El CE Manresa buscarà puntuar al camp de l'Espanyol B per no perdre l'estela de la promoció

Eljugarà per segona setmana seguida en dissabte a la tarda, aquesta vegada al camp de l'a les 6 de la tarda en un partit important, com ho són tots els darrers, contra un dels equips poderosos del grup i amb la lluita per entrar a la promoció d'ascens més atapeïda que mai.Tot i amb tot, els homes deja van demostrar a la primera volta que l'Espanyol B no és imbatible i que puntuar a larefermaria les seves opcions a convertir la temporada encara en més històrica. "Els jugadors arriben al partit amb una mentalitat immillorable", ha afirmat el míster. L'ensopegada dissabte passat contra l'AE Prat no pot fer oblidar que el CE Manresa porta cinc partits consecutius sense perdre en els seus desplaçaments on, en aquesta segona volta obté millors resultats que alQueden només tres jornades per completar la fase regular. Després arribarà el lídera casa i la visita a l'completarà el calendari.