El Baxi Manresa vol millorar la seva imatge contra el Surne Bilbao

Eljuga el segon dels tres partits consecutius fora de casa contra el(dissabte, 20.45h. Movistar Deportes 4. Dial 191). Serà una nova oportunitat per als bagencs d'acostar-se més a unaperò en cap cas certificada. El conjunt manresà seguirà centrant-se en la seva feina. Però serà inevitable mirar de reüll als partits dels seus. Dissabte, el Coviran Granada rebrà el Lenovo Tenerife. I diumenge, es jugaran el Gran Canaria - Bàsquet Girona i Coosur Betis - Barça.Lai algun cop rebut per algun jugador no impediran que el Baxi Manresa tingui tota la plantilla al complert a Bilbao. Els bagencs viatgen aamb una voluntat molt clara. Millorar l'actuació del passat dimecres a Saragossa . "No vam estar massa bé al darrer partit", ha expressatabans de viatjar cap al País Basc.Qui no jugarà més és. El pivot estonià s'ha desvinculat del Baxi Manresa després de no jugar cap partit des del dia 15 de gener. Tass ha participat en set partits però després va lesionar-se i ja no ha tingut cap més oportunitat. La millor actuació va ser alon va anotar nou punts.El partit contra el Surne Bilbao serà el retrobament de l'actual tècnic del Baxi Manresa amb. Tots dos van guanyar junts la lliga amb ell'any 2017. Martínez té una gran admiració a qui va ser company seu a la banqueta valenciana. "Els equips del Jaume són sempre un espectacle tàctic. Tinc molta admiració per la forma de jugar, com amaguen carències, subratllen virtuts... Tenen uni les opcions són molt ben pensades", ha expressat l'entrenador del Baxi Manresa en clar to d'elogi.El Surne Bilbao està a la zona de ningú. Els biscaïns tenen la permanència a la butxaca i les seves opcions de ser al play-off són minses. L'equip de Ponsarnau arribarà amb unessemblants a les del Baxi Manresa ja que també va tenir partit el passat dimecres. El Surne Bilbao va caure clarament contra el Lenovo Tenerife (60-83). Aquesta derrota contrasta amb bons resultats obtinguts pels bascos a la seva pista com les victòries contrai València Bàsquet.és baixa confirmada iés dubte per afrontar-se al Baxi Manresa. Ponsarnau també vol passar pàgina del darrer partit de l'en què el seu equip va fer un dels pitjors partits de la temporada. "El partit va ser tan dolent que ni l'hem treballat", ha explicat l'entrenador del Surne Bilbao que nega que la temporada s'estigui fent llarga al seu equip. Un dels aspectes que Ponsarnau valora del Baxi Manresa és "el ritme".Martín Caballero, Juan de Dios Oyón i Vicente Martínez Silla són elsdesignats per xiular el partit.