El Covisa Manresa rep el Natació Sabadell amb la voluntat d'assegurar-se ser al «play-off»

Eldisputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda alcontra elel partit més determinant de la temporada. Si més no, fins ara. Una victòria dels manresans suposaria l'accés matemàtic ald'ascens a Segona Divisió, ja que els vallesans també es troben en el grup dels aspirants. Fins i tot amb un empat davant el Natació, el conjunt de Borja Burgos entraría a play-off, però podria fer-ho com a quart en el cas de no sumar l'últim partit a la pista de l'Industrias.Una victòria aquest dissabte assegura laamb opcions també del subcampionat. Això dependrà del partit entrei l'en aquesta penúltima jornada, on es poden aclarir moltes coses a la zona alta.Per aquest partit, tota la plantilla manresana estarà a disposició de l'entrenador de cara a rebre un Natació que a la primera volta va perdre contra els manresans al Pavelló Nord per 3 gols a 6 , i que hores d'ara es cinquè a la taula. Els vallesans busquen les seves últimes opcions d'entrar al play-off ja que és a només un punt de l'Hospitalet. Això passa però per guanyar a Manresa i en l'últim partit també aa Sabadell, i esperar els resultats de Covisa Manresa i l'Hospitalet a l'última jornada. Si Natació no aconsegueix aquest objectiu, també té opcions de ser cinquè, que li donaria una plaça de la Copa 2023-24.