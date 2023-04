La Fira Mediterrània acompanyarà enguany 23 propostes a l'Obrador d'arrel

L'Obrador internacional

Arts en viu i música a l'Obrador d'arrel

Arts en viu i dansa a l'Obrador d'arrel

Arts en viu i memòria, llegat i narració oral

Propostes de l'Obrador en comunitat

Prop de 30 entitats, empreses i institucions coproductores de l'Obrador d'arrel

Ladeinclou 23 propostes artístiques dins l'edició 2023 deli suport als creadors que presenten noves propostes artístiques a partir de lai tradicional, l'. Enguany, les propostes que formen part d'aquest programa, que celebra la tercera edició, s'organitzen en tres blocs diferents: l', el de lesi el de les propostes realitzadesEls projectes d'aquest espai d'experimentació es duen a terme en col·laboració amb altres institucions i entitats per tal dei complicitats amb diferents actors del sector cultural, i impulsar-ne la viabilitat i la mobilitat. Aquest treball en xarxa és una de les principals línies de treball de l'Obrador, imprescindible perper a tots aquests projectes. Els altres dos són l'acompanyament als artistes en les fases de, i eli trobades entre creadors contemporanis i l'associacionisme de cultura popular.Una de les propostes de l'Obrador internacional serà l'encarregada d'inaugurar la 26a edició de la Fira. Es tracta d'Evoé!, un recorregut pels cerimonials dedel sud d'Itàlia amb lacom a centre del ritual. El projecte està encapçalat pel músic català, la cantant italiana, el, amb dramatúrgia de. Aquesta proposta obrirà la Fira dijous 5 d'octubre a la Sala Gran delL'obrador internacional també inclou el projecte Mediterranean Bagpipes Company, que unirà musicalment(Catalunya, Itàlia i Turquia) mitjançant els instruments de la família de lesde cada zona: el sac de gemecs català (amb), la zampogna italiana (amb) i el tulum turc (amb). Aquesta proposta s'emmarca en la celebració dels 40 anys de recuperació del sac de gemecs a Catalunya.Dins l'apartat musical de l'Obrador d'arrel podrem trobar el nou projecte de l'(OMAC), nascuda fa dos anys sota l'empara de la Fira. Trans, la nova proposta d'aquesta formació integrada per 34 joves intèrprets dels Països Catalans, explorarà la riquesa antropològica, ecològica i artística de laa partir del cançoner tradicional.També presentaran proposta dins l'Obrador,, Cantareras, on posarà la seva mirada contemporània en un recull de cançons dede la Península Ibèrica;, que a Lo secà, s'adreçarà a lesreinventant cançons tradicionals femenines amb una forta presència de música electrònica;, que utilitzaràa Ni.U per passar pel filtre de la contemporaneïtat el seu repertori de cançons populars; la rapera valenciana, que es trobarà amb el so de cobla, i la jove trompetista i cantant de jazz, que farà un viatge oníric per les cançons de bressol del. Finalment, l'apartat musical es tanca amb la proposta guanyadora de l'edició 2022 del, formació encapçalada peri centrat en l'estil nordamericà old time.En l'apartat de dansa de l'Obrador d'arrel s'hi trobaran diverses propostes vinculades al, impulsat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat i Fira Mediterrània, amb la complicitat de l', la, els festivalsi el programa Mans deEs tracta dels dos projectes que van rebre menció especial del jurat delal millor projecte de creació i producció en dansa d'arrel tradicional: Folk as queer, dede, una peça que reflexiona sobre la construcció de la identitat (col·lectiva i individual) i la influència del llegat cultural, i Rel i Grapa, de, una investigació personal entre tradició i contemporaneïtat, basada en la transformació constant.A banda de les propostes del Pla d'impuls a la dansa, també formaran part de l'Obrador d'arrel les propostes de, Lo imposible es desaparecer, una reflexió performativa sobre com els cossos fan de contenidors de les danses del passat perquè puguin arribar al present; Quien baila su mal espanta, de, que exploren la relació que es dona en un ball a dos (des dels balls tradicionals i folklòrics fins als balls de saló esportius); el Ramat simfònic, de, un espectacle a l'aire lliure que convida el públic a pastorar i que comptarà amb el músicper manipular l'univers sonor resultant, i Condens, del ballarí i coreògraf, que presentarà enllestida la reflexió sobre com habitem els espais, nascuda de la transhumància artística Brots transhumants que va dur a terme durant la 23a edició de la Fira.En l'apartat de memòria, llegat i narració oral,) també podrà presentar del tot acabada la peça Foradada, que es va poder veure en procés de creació durant la darrera edició de la Fira. Es tracta d'una proposta que, amb el circ com a principal disciplina artística i partint de la llegenda de la, qüestiona el tema del gènere.També estan vinculats a memòria, llegat i narració oral les propostes de, que a Relleus. Aperiu i Primer Plat, proposa una peça artística sobre cuina tradicional (amb un taller de xarxes socials per a joves i una trobada intergerneracional entre cassoles); Berenguera, de, la presentació d'una investigació sobre la poetessa catalana, que connecta amb la irrupció actual de la Intel·ligència Artificial; El valor de res, de la, una experiència escènica immersiva i multidisciplinària que integra arts escèniques, literatura, tecnologia i espai natural, i la instal·lació L'alegria d'aquesta nit, de, que revisita la dansa del vetlatori que es ballava fins a inicis del segle XX en alguns territoris del País Valencià quan moria un infant menor de 8 anys.En algunes de les propostes de l'Obrador d'arrel, la participació comunitària de l'associacionisme de cultura popular hi té una valor destacat i es podrà veure en tres projectes que compten amb la implicació d'Es tracta del projecte guanyador del Premi Delfí Colomé, i per tant, inclòs al Pla d'impuls a la dansa d'arrel: Era, de l', que sota la direcció de, repensa com es ballarien en l'actualitat les danses del Penedès si no haguessin restat intactes.Aquest any es podrà veure un projecte anunciat en edicions anteriors de l'Obrador, Correllums, dede Manresa, una reversió dels balls de diables i els correfocs substituint les forques dels diables per forques de llum làser.Lahomenatja, fundador del moviment coral a Catalunya, amb motiu de la commemoració dels 200 anys del seu naixement i dels 150 de la seva mort.A banda de la participació de Fira Mediterrània, a la recerca de complicitats i mercat, i un suport específic per part de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura, aquestes propostes artístiques també comptaran amb l'acompanyament d'altresAmbfins a data d'avui, es tracta del Festival GREC de Barcelona, el Festival Clàssics, l'Institut Ramon Llull, Puglia Sounds, el Festival de Llegendes de Catalunya, L'Embarral, el Festival Z de Girona, el Teatre Municipal de Girona, l'Ajuntament de Girona, L'Estruch, FiraTàrrega, la Plataforma Arts de Carrer, el Sismògraf d'Olot, el Mercat de les Flors, el Dansàneu, Figueres Es Mou, el Festival Ésdansa de les Preses, Dansa Metropolitana, Fabra i Coats, La Marfà de Girona, l'Ajuntament d'Olot, el Centre Artesà Tradicionàrius, el Grup Enderrock, el FIMPT, el Festival Cornamusam d'Olot, el Festival Amb So de Cobla de Palamós, el Càntut. Cançons de tradició oral, el Festival Escena Patrimonio i la família de Delfí Colomé.