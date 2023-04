Roben una furgoneta de repartiment i són enxampats quan intentaven emportar-se la paqueteria

Agents delsde la comisaria de Manresa van detenir entre dimecres i dijous tres joves de 21 i 22 anys a qui acusa d'un delicte de, després que els enxampessin amb la paqueteria d'una furgoneta de repartiment, que anteriorment havien sostret.Els fets van passar dimecres als volts de les 5 de la tarda alde. Els Mossos d'Esquadra van rebre la trucada d'unque denunciava que li havien robat la furgoneta amb paquets al seu interior. Segons va explicar, quan tornava de fer un repartiment i estava a punt d'entrar a la furgoneta,i es van endur el vehicle amb la càrrega de paquets.La furgoneta, però, tenia un sistema deque va indicar als agents que es trobava aturada al. Quan la patrulla s'acostava al lloc es van trobar un turisme que en sortia a, que va haver de frenar per no xocar contra el cotxe policial. Quan els agents van registrar el vehicle hi van trobar, que els dos ocupants no en van saber explicar el seu origen.Paral·lelament, es va trobar lamés endavant, amb la caixa posterior forçada i els, motiu pel qual es van detenir els dos ocupants del turisme. L'endemà dijous, els Mossos d'Esquadra van detenir unaque també estaria implicada amb els fets.Tots tres detinguts van passar dijous a disposició del jutjat en funciona de guàrdia que en va decretar la