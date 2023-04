El grup d'animació infantil Ambauka estrenarà dissabte a Cardona el seu darrer espectacle

L'deacollirà aquest dissabte a les 6 de la tarda, el darrer espectacle de la companyia d'animació infantil, en el marc del cicle. L'entrada, que té un cost de 8 euros (infants 3-12 anys); 11 euros (adults) i gratuït per als menors de 3 anys, ja es pot adquirir a aquest enllaç Els Ambauka s'han fet tan amics que s'han convertit en una gran família i han decidit anar a viure junts! A casa seva, descobrirem una família on, com a totes, hi conviuen personatges ben diversos amb caràcters diferents que comparteixen la, les ganes de diversió, un punt de bogeria i una bona dosi d'energia per fer un món millor!La gran família és el nou espectacle de sala d'Ambauka, que farà formar part d'aquesta, plena de valors i compromís, que acull a tothom que tingui ganes d'estimar i ser estimat i que, sobretot, té unes ganes boges d'emocionar-vos i fer-vos-ho passar molt i molt bé! Un espectacle basat en les cançons delPeti qui peti! i alguns dels hits anteriors del grup, amb una escenografia i un disseny de llums sorprenents, que us farà passar de la tendresa a l'eufòria en un tres i no res. Us sumeu a La gran família d'Ambauka?!