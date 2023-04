ERC recondueix la crisi del Pla de Mobilitat, que s'aprova per àmplia majoria

El(PMUS) s'ha aprovat finalment aquest dijous en el ple municipal de Manresa amb els vots de tots els grups municipals excepte de, després de la crisi que es va produir just durant la celebració del ple del mes de març quan Junts va avisar que s'abstindria en la votació després que el PSC de n'hagués desmarcat un dia abans El motiu de la crisi havia estat que, tot i unaper aprovar el document, Fem Manresa se'n va desmarcar finalment i va avisar del seu canvi de postura al regidor de Mobilitat,. El fet que el regidor no avisés a la resta de grups del canvi de posicionament de Fem, va provocar que, primer el PSC, i posteriorment Junts, que comparteix govern municipal amb, avisessin de la seva voluntat d'abstenir-se.A més, els postconvergents van avisar del seu canvi de postura, que va començar amb retard i va viure converses en petits cercles i un descans entremig més llarg del normal. Finalment, l'alcalde, veient que el pla d'aprovaria, però per una, va decidir deixar el dictamen sobre la taula amb la voluntat d'aprovar-lo en el ple d'abril.Aquest dijous, el regidor de Mobilitat, David Aaron López, ha començat la seva intervencióper no haver compartit amb els altres grups el canvi de posicionament de Fem Manresa. "No ho vaig considerar molt rellevant", ha admès, tot i ratificant les seves disculpes.El pla s'ha presentat sense cap modificació respecte de la seva presentació pública i la seva presentació al ple de març i s'ha aprovat amb els vots favorables de tots els regidors excepte els de Fem Manresa, que ha argumentat que "no és prou contundent" a l'hora "d'apostar per treure els cotxes del centre de la ciutat".En el seu torn, López ha retret als anticapitalistes que "tenint en compte que ha estat un documenttambé entre els grups, saben que si haguessin fet aquestes propostes durant la seva redacció s'haguessin pogut incorporar".