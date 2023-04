Sant Vicenç participa en una nova edició del «Clean Up Day» amb una acció de neteja a Castellet

Inscripcions obertes

participa en una nova edició delamb una acció de neteja a l'entorn de. En el marc de lael diumenge 7 de maig el municipi s'afegirà a aquesta acció de conscienciació amb una sortida fins al conjunt monumental en què s'actuarà al voltant del camí vell.L'acció de neteja inclourà uni els participants també podran gaudir d'una visita a la torre de Castellet, que ofereix unes vistes excepcionals des de la part més alta del conjunt històric i patrimonial que continua en procés de rehabilitació.Les inscripcions per participar en aquesta acció de neteja ja estan obertes i es poden fer a través d'internet o bé a l'OAC de l'Ajuntament. El punt de trobada serà l'aparcament dea 2/4 de 10 del matí. És recomanable portar calçat tancat, guants i aigua.Totes les persones que vulguin prendre part del Clean Up Day, però que no puguin mobilitzar-se aquell dia podran participar durant tot el cap de setmana de manera individual. El material es podrà recollir a partir del 2 de maig a l'OAC o bé alubicat a l'aparcament de Cal Soler.