Sis de les deu candidatures de Manresa subscriuen un acord per a una campanya lliure de racisme

Els partits polítics Fem Manresa, Manresa en Comú Podem, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per Manresa i Impulsem Manresa s'han sumat a l'acord per evitarcontra les persones migrades durant laper a les municipals del 28 de maig. El manifest l'impulsa el govern de lai a nivell de país ha rebut el suport d'una àmplia majoria de grups parlamentaris.Fem Manresa va contactar amb les altres candidatures per proposar-los la signatura de l'acord. L'objectiu del pacte és “salvaguardar la democràcia” i "blindar espais de debat polític rigorós”, en els quals es respectin els. Els partits signants conviden la resta de formacions polítiques a sumar-s'hi.En concret, el pacte busca refermar quatre principis: els valors democràtics de foment de la; la funció pedagògica de la política, que ha d'explicar les causes de les transformacions socials i explorar solucions als reptes que aquestes plantegen; la responsabilitat pel que fa als efectes dels discursos polítics que s'emeten, i el compromís per un discurs que contribueixi a construir unaEl manifest recull que "la utilització decontribueix a crear un clima de soroll, agressivitat, sensacionalisme, falsedats i desinformació que deriva en la pèrdua de confiança en la política i en les institucions democràtiques, cosa que aplana el camí al pensament únic i la dominació autoritària".Els signants del manifest afirmen que “som conscients que el discurs polític no és mai neutre, que té efectes sobre la realitat i que pot ser part del problema o pot contribuir a trobar solucions". Per això, els signants proposen i suggereixen unaa tota la població manresana contra els discursos xenòfobs i racistes, així com el compromís per part de les entitats i mitjans de comunicació de no donar altaveus mediàtics als discursos d'odi.Ciutadans i el PP no s'han sumat a l'acord, segons han afirmat, perquè el document parla del "", en comptes de parlar de "Catalunya".