Els Tirallongues actuen a Guissona i Manresa en un cap de setmana intens de castells

El passat cap de setmana va ser intens de castells per als. Dissabte, la colla manresana actuava a, i l'endemà diumenge ho feia aper la diada de Sant Jordi.Dissabte els Tirallongues actuaven a Guissona amb els, elsi elsamb motiu del XVI aniversari de la colla local.Els manresans sortien amb und'entrada, a primera ronda de castells descarregaven un 3d6, a segona ronda, després d'un intent desmuntat, descarregaven el primer 2d6 de la temporada en la ronda de repetició, a tercera ronda un 4d6, a la ronda de pilars executaven un pilar de 5, i finalitzaven la diada amb un pilar de 4 de sortida.La colla local dels Margeners de Guissona descarregaven dos pilars de 4 d'entrada, un 4d6 amb agulla, un 3d6, un 5d6, un pilar de 5 i s'acomiadaven de la seva diada amb 2 pilars de 4.Per part dels castellers de Caldes de Montbui, també anomenats, mostraven un pilar de4 d'entrada, un 3d6 amb agulla, un 4d6, un 3d6, un pilar de 5 i un pilar de 4 de sortida.La colla castellera del, els Malfargats de Pallars, exhibien un pilar de 4, un 3d6, un 3d6 amb agulla, un 4 d6, i acabaven amb un pilar de 4.L'endemà diumenge, els Tirallongues actuaven a la plaça de Crist Rei de Manresa juntament amb elsamb motiu de la diada de Sant Jordi.Els Tirallongues iniciaven la seva diada amb dos pilars de 4, a primera ronda de castellsun 3d7, un 4d7 a segona ronda, un 3d6 aixecat per sota a tercera, un pilar de 5, tres pilars de 4, amb un intent desmuntant d'un pilar de 4.Castellers de Berga, sortien amb dos pilars de 4 d'entrada, un 3d7. 4d7, 5d6, pilar de 5 i dos pilars de 4 de comiat.Els Tirallongues continuen amb la sevaaquesta temporada. Després de molt de temps, els de la camisa ratllada tornaven a recuperar un castell aixecat per sota, en aquest cas, un 3d6, un castell que requereix molta coordinació i molta força per part de la pinya per alçar-lo pis a pis.Després de l'expectació que sempre mostren aquestes estructures, els manresans aconseguien unsdavant d'un nombrós públic assistent, a més a més, la colla tornava a exhibir unes estructures de set pisos molt sòlides i consolidades.