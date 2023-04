Gairebé 600 persones passen per la Fira de l'Ocupació, que ofereix més de 170 vacants de feina

Laha reunit aquest dijous al25 empreses amb un total de 570 possibles candidats als 170 llocs de treball que s'hi oferien. La fira ha presentat un molt bon volum d'assistència ja des de bon matí, i els responsables de les empreses no han parat de rebrei de conèixer possibles noves incorporacions a les seves plantilles. Les activitats que s'hi han organitzat també han tingut una molt bona acollida. Per exemple, la que oferia la possibilitat de fer-se unaper al currículum, que ha tingut cua en molts moments del dia.Al matí, han fet la visita institucional pels diferents estands la presidenta de la Cambra de Comerç,, l'alcalde de Manresa,, la regidora d'Ocupació, Emprenedoria, Feminismes i LGBTI,, i el regidor d'Ensenyament i Universitats, Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent,. La d'enguany ha estat la sisena edició de la Fira de l'Ocupació, organitzada conjuntament per lai l'La sensació per part de lesparticipants ha estat molt positiva per l'alta quantitat i varietat de persones assistents a la fira. D'aquestes, n'hi havia algunes que s'estrenaven, mentre que d'altres hi assisteixen de manera habitual per la bona oportunitat que els suposa a l'hora de captar nous professionals.Gran part de l'èxit de la fira es deu a la participacio d'entitats que treballen ena tota la comarca, aixi com dede secundària i de formacio professional que prèviament han fet diferents tallers. És el cas de l', per exemple.La fira ha estat la culminació de la, durant la qual s'han fet activitats i tallers que han arribat a més de 150 persones. Destaca la bona acollida de la visita alals tallers dels vehicles de competició dels estudiants d', Dynamics i Synergy, que, conjuntament amb el, van exposar a més de 60 joves quines formacions, professions i empreses s'amaguen darrere d'aquests vehicles. També va tenir una alta participació la xerrada inaugural a càrrec dea Cambra així com el taller de dirigit a majors de 45 anys que va impartir la experta en talent sèniorLa Fira de l'Ocupació del Bages forma part de les accions que porta a terme la Cambra de Comerç de Manresa dins del programad'impuls de l'ocupació juvenil en el marc de la Garantia Juvenil i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.