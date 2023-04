Una trentena de treballs audiovisuals participen a la segona Mostra Sambori d'Òmnium

Aquest divendres a les 6 de la tarda es farà la 2ad'a l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa, on es projectaran les creacions audiovisuals elaborades per alumnes de primària, secundària i cicles formatius de centres educatius del BagesEn aquest segon certamen del Sambori renovat, Òmnium Bages-Moianès ha rebut unade sis centres educatius diferents.Tots els vídeos rebuts es podran veure posteriorment al canal ded'Òmnium Bages-Moianès i, d'acord amb les bases de la Mostra, el conjunt de treballs presentat passarà a la, que es farà el 19 de maig, a, amb una gran festa de trobada amb els nois i les noies participants, a la qual també es convida el professorat, les famílies i els amics. En aquest acte, en què hi haurà activitats, tallers i actuacions, es farà pública la selecció de les obres més representatives de tot el territori.Per segon any consecutiu, la Mostra Sambori obre ela tot tipus de manifestació cultural o artística, de caràcter literari, teatral o musical. Amb la Mostra Sambori es pretén fomentar la participació del conjunt d'infants i joves d'arreu del país, tot estimulant les habilitats pròpies de cadascú, en el marc d'un projecte desenvolupat col·lectivament.