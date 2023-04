Els alcaldables manresans debatran sobre infraestructures i model de ciutat a la Cambra de Comerç

Qui hi ha al darrere de la Taula de Territori?

La, integrada per diferents entitats i liderada per la, ha organitzat, pel, un debat amb elsper parlar sobre les seves propostes en infraestructures i. L'acte, que arrencarà a les, es durà a terme a la sala d'actes de la seu de la Cambra de Comerç (a l'edifici de Can Jorba) i estarà conduit i moderat per la periodista de Rac1Segons expliquen els organitzadors, el debat busca que els alcaldables "exposin les seves idees sobre elque ha de tenir Manresai sobre el model de ciutat i elsa desenvolupar". Així mateix, assenyalen, es té la voluntat de "parlar de les propostes al voltant de les àrees d', de lai del".El debat comptarà amb la presència de(ERC),(Impulsem),(Junts per Manresa),(PSC),(Fem Manresa),(Ciutadans),(En Comú Podem),(PP) i(FNC).La Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures està integrada per la Cambra de Comerç de Manresa, la demarcació de la Catalunya Central del, elde Manresa, la demarcació de les Comarques Centrals delde Catalunya, la delegació Bages, Berguedà i Anoia delde Barcelona, elde Manresa i Comarca, eldel Bages, Berguedà i Moianès, eldel Bages, Berguedà i Moianès, l'Il·lustrede Manresa, lade la Catalunya Central,, laSant Cristòfol Manresa-Berga, l'(UPC) i la(Uvic-UCC).