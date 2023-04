Torna el Ualapop al carrer al barri de la carretera de Santpedor

El Pla de Desenvolupament Comunitari de lai l', organitzen aquest dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia, el tercer, un mercat de segona mà format per veïns que volen prolongar la vida d'objectes, roba, llibres, que estan en bon estat, però que ja no necessiten.El primer mercat s'havia de celebrar durant lesde l'any 2021, però no es va poder dur a terme degut a les restriccions de la. La idea de muntar-lo va sorgir en una reunió de projectes amb dues membres de la junta i la tècnica comunitària, on aquesta va proposar fer un mercat de segona mà. Totes hi van estar d'acord i en va sorgir el nom de manera espontània, gairebé de broma: "Farem com un Wallapop al carrer", i així es va acordar, tot i que van canviar alguna lletra per no tenir problemes amb la marca.A partir d'aquí es va començar a treballar per donar-li forma, buscar el lloc adient del barri, la data i explicar el projecte a la gent. Aquesta va ser la part més difícil, perquè costava fer entendre que, sinó que el què volíem era que el veïnat sortís al carrer a muntar la seva paradeta amb les seves coses.Finalment, el mes d'abril de 2022, es va celebrar el primer Ualapop al carrer, i veient-ne el resultat, van decidir organitzar-lo. La jornada es va convertir en un acte ple de famílies, colles, veïns, i també, participants d'altres indrets, que van omplir elde parades. El primer Ualapop va tenir tanta popularitat que, fins i tot, algunes associacions es van engrescar a posar-lo en pràctica en els seus corresponents barris.El format del mercat és ben senzill: igual que els mercats francesos o de la Catalunya Nord,amb inscripció prèvia, però les places són limitades, més o menys unes 55-60 parades, ja que són les que hi caben al carrer Guifré el Pilós, i cadascú s'ha de construir la seva parada.Actualment, l'Associació de Veïns ja treballa en les, aportant unes quantes novetats a l'agenda d'activitats, on totes les entitats hi posaran el seu granet de sorra per realitzar de les festes del barri, unes festes més participatives i per a tots els públics. Tot i que se celebraran en la seva majoria al, on es podrà visitar la Masia, també hi haurà activitats a la Biblioteca de l'Ateneu de les Bases, a l'Art de Viure d'Ampans, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil… i s'està parlant, a més a més, de fer alguna activitat amb el comerços.