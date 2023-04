El Club d'Escacs Súria i el Catalònia Joviat celebraran dissabte el seu 75è aniversari

Aquest proper dissabte, el Club d'Escacs Súria i el Catalònia Joviat de Manresa celebraran el 75è aniversari de la fundació d'ambdós clubs a Súria. Hi haurà un seguit d'actes durant tot el matí, amb un torneig d'escacs amb més de cent participants, i la presència d'alts càrrecs de la Federació Catalana d'Escacs.La jornada es portarà a terme a la pista de l'Escorxador de Súria. A 2/4 de 10 del matí començarà el torneig d'escacs i a la 1 hi ha previst el lliurament de premis.La jornada tindrà un dinar per a tots els assistents i els seus acompanyants, i finalitzarà amb activitats lliures relacionades amb els escacs.