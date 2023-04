El pla de xoc pro seguretat que el PSC vol per a Manresa contempla drons i material antiavalot

Més agents, més vigilància i més armament

Complicitat i coordinació, peces clau

El passat mes de setembre, coincidint amb la presentació de la nova comissaria mixta del Passeig de la República de Manresa , el grup municipal delja va avançar que aquest nou espai pensat per aa peu de carrer no solucionaria "el" a la capital del Bages. En un comunicat, el portaveu del partit,, posava de manifest la urgència de posar en marxa un "veritable" que contribuís d'una manera efectiva a disminuir lade les veïnes i veïns de la ciutat.Després d'haver anunciat alguns dels punts que des de la formació apuntaven que haurien d'incloure's dintre del pla de xoc, ara els socialistes han fet públiques totes lesque posaran en marxa en el supòsit que entrin a formar part de l'. Es tracta d'un total de, totes elles, asseguren, "orientades a garantir amb eficàcia elsdel conjunt de la ciutadania". I és que tal com manifesten, "la seguretat és unacabdal per preservar laals barris".El pla de xoc, elaborat en col·laboració ambi amb diverses, contempla unatotal i transversal entre totes les regidories, "des d'esports fins a presidència", apunta Valentí, mentre subratlla que els objectius que busquen els vint punts del document són aconseguir "unaque promogui el", i "augmentar la".De la vintena de mesures estipulades pels socialistes, la meitat anirien dirigides a augmentar la(ambespecífic); atant de la Policia Local com dels Mossos d'Esquadra (fins i tot proposen disposar d'una"que pugui lluitar amb més eficàcia contra el narcotràfic"), i a dotar els agents del cos municipal d'"i de", amb la "corresponent formació" per a poder-lo utilitzar."Els agents de policia ja fan complir lavigent i les; el que cal ara és que els responsables políticsles actuacions d'aquests agents en el sentit delper garantir uns carrers i places segures", assenyala un dels punts del pla de xoc. De fet, la imprescindibilitat d'en pro de la seguretat és l'altre pal de paller del document socialista: "S'ha de buscar la màximaentre tots els cossos i forces de seguretat desplegades a Manresa", apunten, tot posant especial èmfasi en eli en l'establiment d'unade seguretat ciutadana amb capacitat d'"en casos de problemes d'ordre públics i ocupacions delinqüencials".Assenyalant que per tirar endavant la majoria de les propostes és imprescindible que en l'àmbit"es prioritzi la seguretat i les", la formació encapçalada per Valentí subratlla la importància de comptar amb "unesque siguin capaces de demanar, en temps útil, tota la informació significativa per poder adoptar les, preventives i reactives".