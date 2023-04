La Festa dels Resistents tornarà al Vilar el primer cap de setmana de maig

Direcció artística renovada i mercat d'oficis i productes

Espai de taverna

200 anys d'història

Latorna al Vilar el cap de setmana del 6 i 7 de maig per tancar els actes commemoratius del Bicentenari dels fets històrics del. El certamen de recreació històrica serà protagonista als carrers i places deldesprés de tres edicions d'absències a conseqüència de la situació de pandèmia. Aquest dimecres s'han donat a conèixer els detalls de la festa en el marc de la presentació aL'alcaldessa de Castellbell i el Vilar,, ha apuntat que "la festa torna al carrer amb força, molta il·lusió després del parèntesi de la pandèmia i la implicació de les entitats que fan possible el certamen". En aquest sentit ha destacat la participació del teixit associatiu amb els bastoners, els geganters, la coral de la Capella de Música Burés, l'Esbart Dansaire Santvicentí, els Diables Resistents i La Troca, entre d'altres.Una de les novetats principals de la festa serà la renovació de la direcció artística del certamen que aquest any anirà a càrrec delformat per Pep Callau, Christian G. Dabant, Emma Cachón i Eva Omedes a través del qual s'ha reformulat l'espectacle Mansuet Boxó heroi o bandit amb un nou enfoc i amb les localitzacions diferents. "Farem que el públic sigui part de l'espectacle a través d'un viatge en el temps ple de sorpreses i amb personatges nous", ha explicat. El muntatge es podrà veure dissabte a les 16 i a les 19 hores i diumenge al matí a les 11 i a les 13 hores.En paral·lel, també s'ampliarà elals carrers del Vilar amb una àmplia representació dels oficis del segle XIX, productes d'artesania i una oferta d'aquells productes d'alimentació de proximitat en què destaca el mató, el formatge i els embotits de l'entorn de Montserrat.El punt neuràlgic de la festa serà laa l'era del Vilar on hi haurà animació durant tot el cap de setmana. Dissabte al vespre es programarà l'espectacle Les animes del poble, a càrrec dels, i a continuació hi haurà les cançons d'autor del grup. El públic familiar podrà gaudir dels jocs gegants d'època a l'espaial Jardí Casademont, situat al costat de la plaça de l'Església, amb la recreació dels jocs de principis del segle XIX, i també hi haurà conta contes al llarg del carrer del Vilar a càrrec deLa recuperació de la festa és la culminació del Bicentenari de Resistents promogut per l'que va començar el passat mes de novembre amb l'estrena delsde les insurreccions ocorregudes en el marc del Trienni Liberal al municipi liderades pel capitost. Em el marc del Bicentenari també s'ha repintat el mural amb l'assessorament de l'il·lustrador