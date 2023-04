Els ajuts per al menjador escolar del Consell Comarcal del Bages arriben als 3,6 milions

Ajuts a les llars d'infants

La convocatòria d'ajuts per aldelper al curs 2023-2024 augmenta fins als 3.595.055 euros. Aquesta previsió de pressupost suposa un 35% més de dotació econòmica respecte al curs 2021-2022, fet que reforça lesi de suport a la ciutadania per part del Consell Comarcal del Bages.A través d'aquesta convocatòria s'atorgaran ajuts del 70% i del 100% del cost del servei i, en aquest sentit, es preveu uncorresponents al 100% del cost perquè han augmentat els criteris d'atorgament.De cara al curs 2023-2024 els ajuts al menjador escolar continuaran estant disponibles per a l'alumnat del darrer curs de lesde la Generalitat de Catalunya.Tota la informació, sol·licitud i instruccions de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal del Bages. La tramitació de les sol·licituds a través de l'mòbil és la manera més senzilla de fer el tràmit. Les famílies que presentin la sol·licitud fins al 17 de maig tenen garantida la valoració abans de l'inici de curs.Les famílies, però, podran continuar presentant les sol·licituds amb posterioritat. En paral·lel, l'àrea d'ha enviat la informació de la convocatòria d'ajuts a les famílies beneficiàries del curs anterior, als centres educatius i als ajuntaments del territori.