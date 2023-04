Endavant Balsareny presenta una nova candidatura de cara a les eleccions municipals

El nou grup electoralha presentat aquest dimecres a l'Era del Mas Martí la llista amb la que concorrerà a les eleccions municipals del proper mes de maig. L'acte va ser conduït peri va comptar amb les presentacions de tots els membres de la llista, seguit de les intervencions de la candidata a l'alcaldia,, número dos de la llista, i, número tres.A l'acte de presentació, Endavant Balsareny va definir el seu projecte explicant l'origen del grup, definint els seus principis ii detallant les seves línies d'acció i organització interna.Endavant Balsareny es presenta a les eleccions municipals com a agrupació d'electors, aprofitant així "els avantatges que suposa el fet de no estar subjectes a les". Es tracta d'unque vol posar en valor "tot el capital humà, cultural, patrimonial i industrial del qual disposa Balsareny, amb l'objectiu que l'Ajuntament torni a ser la casa de tots".La cap de llista, Glòria Casaldàliga, vetllarà per un Balsareny on la ciutadania se senti valorada i convidada a participar, on el "bon viure - bon conviure" sigui la base de la comunitat. Casaldàliga va avançar, també, que "" són tres eixos cabdals del projecte que permetran tornar a omplir els carrers de vida amb la gent i les entitats que formen part del poble.L'acte va tenir un seguiment d'unde persones i es va retransmetre en directe al perfil d'Instagram d'Endavant Balsareny.