El Casino acollirà entre el 2 i el 12 de maig diverses activitats en el marc de l'exposició «Història de les mans»

Elacull el pròxim 2 de maig a les 7 de la tarda Tacte-intacte, una sessió dea càrrec d', cineasta, teòric i comissari de cinema, i, comissaria de l'exposició. En aquesta sessió es podrà veure i comentar obres de Karen Barad, Isabel Barios, Javier Codesal, Mirari Echávarri, Estampa, Camille Henrot, Fermín Jiménez Landa, Kononada, Blanca Rego i María Sanchez.El dissabte 6 de maig a les 11 del matí, l'artista, oferirà un taller de frottage, tècnica artística molt assequible i atractiva, pensat per a famílies amb infants a partir de sis anys preferiblement. Marc Larré, com a artista plàstic, ha exposat a centres d'art i galeries tant de l'estat com internacionals, i és tallerista habitual de les exposicions delEl divendres 12 de maig a les 7 de la tarda, la comissària Alexandra Laudo farà unaa Història de les mans. Aquesta visita comptarà amb el servei d'interpretació en llengua de signes facilitat per l'associació de persones sordes de Manresa i comarques (CASMACS).Totes les activitats vinculades són gratuïtes, però les places són limitades i cal fer inscripció prèvia al 93 872 01 71 o centrecultural@ajmanresa.cat