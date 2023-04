UManresa se suma a l'Any Vallverdú amb un acte que reunirà l'escriptor lleidatà i Miquel Desclot

Josep Maria Aloy i Josep Vallverdú

Actes per continuar el treball de Josep Maria Aloy

Eld'se sumarà el proper 10 de maig als actes del centenari de l'escriptor lleidatà. Ho farà amb una activitat oberta a tothom que comptarà amb la presència de l'autor i també de, poeta, narrador i dramaturg. La commemoració es dividirà en dues activitats.A les 5 de la tarda, Vallverdú farà donació del seu darrer llibre El vuitè nan, al Centre de Documentació. Aquest acte comptarà amb la intervenció de la degana de la Facultat de Ciències Socials,, i de, escriptora i pedagoga, que farà una glossa d'aquesta darrera novel·la. La segona part de l'acte, que es farà a les 6 de la tarda, tindrà lloc a la sala d'actes de l'edifici FUB1 i consistirà en una conversa entre Vallverdú i Desclot sobre la importància de la poesia a l'escola i, més concretament, com treballar el Bestiolari de l'autor lleidatà a les aules.Aquesta serà la primera visita de Josep Vallverdú al Centre de Documentació que duu el nom de Josep Maria Aloy. Inaugurat l'estiu passat, aquest centre aglutina el fons demés important del país. Aquest fons està format pels 8.000 llibres que va recollir Aloy (Manresa, 1948-2020) al llarg de la seva vida. Dins de la col·lecció hi ha una part de l'obra de Josep Vallverdú, de qui Aloy en va ser el curador i biògraf. De fet, elque formava part de la biblioteca personal de Josep Maria Aloy ha estat cedit a lade la. La família i una comissió que s'ha encarregat de gestionar el seu llegat va creure que aquestes dues cessions a dues universitats serien una bona manera de contribuir a donar continuïtat a la tasca de divulgació i promoció de la literatura infantil i juvenil que va fer Aloy al llarg de la seva vida.En aquests moments, la universitat continua treballant en la tasca de catalogar els 8.000 llibres i la documentació del llegat d'Aloy. Mentrestant, una comissió ha començat a treballar en l'organització d'esdeveniments que recullin el testimoni d'aquest crític i divulgador manresà especialitzat en literatura infantil i juvenil. És en el marc d'aquest objectiu que l'ha començat a ser l'escenari de tallers i d'activitats formatives adreçades a docents, així com d'actes oberts al públic en general per promoure la lectura i la dignificació de la literatura infantil i juvenil en català. L'acte del centenari de Vallverdú és un exemple del tipus d'activitats que s'hi organitzen, així com ho van ser l'acte que van protagonitzar les estudiants del grau enamb motiu delo la presentació del llibre de la docent col·laboradora dels estudis,, titulat La poesia a les primeres edats.