Fent País celebrarà el 10è aniversari amb concerts, activitats infantils, productors i «foodtrucks»

El portal d'experiènciescelebrarà el seu 10è aniversari amb una gran festa el proper dissabte a, a. L'empresa manresana ha preparat un reguitzell d'activitats per petits i grans per gaudir d'una jornada festiva on tothom hi trobarà el seu espai.Durant tot el dia hi haurà concerts amb el(13h),(17h),(19h) i el plat fort arribarà a les 21h ambi el, en què l'ex-cantant de Dusminguet i la Troba Kung-Fú i el guitarrista de Manu Chao, Madjid Fahem, faran un repàs de l'últim àlbum de Garriga i recuperaran els clàssics dels seus anteriors grups. A partir de les 23h, el manresàpunxarà els èxits actuals i de sempre per acabar la festa.Pel que fa a les activitats infantils, d'11h a 19h i sota un gran envelat, eldinamitzarà la zona de jocs amb tangram gegant, billar japonès, slackline i tres en ratlla. Per als més menuts, a les 12h laexplicarà contes sota una gran alzina centenària i a partir de les 16h hi haurà pintacares, experiència de realitat virtual i a les 18.30h, elpresentarà el seu últim espectacle de màgia.D'11h a 20h hi haurà la mostra deen què es podran degustar vins, formatges, vermut, ratafia, cava, mel… a més, per dinar i sopar hi hauran quatre foodtrucks amb hamburgueses, arròs, clotxes, creps i gelats.Per tothom que estigui interessat a assistir a la festa de Fent País que vagi alerta perquè queden molt poques entrades.