Fem Manresa presenta una moció en suport a les demandes de la vaga a Ampans

ha presentat una moció per al ple d'aquest dijous en en suport a les demandes de les treballadores de la, de la Fundació, en vaga des del 23 de març passat.La moció posa de relleu que laés el mecanisme "inevitable" després del desacord amb l'empresa per fixar una millora de les condicions laborals i salarials que garanteixi la continuïtat dels treballadors. I, per tant, que permeti que els usuaris tinguin les referents i les condicions que necessiten.Els treballadors de la Residència Comtals d'Ampans consideren que lade les condicions laborals que tenen perjudiquen la, cosa que impedeix fer la feina ben feta. I que aixòen l'atenció als usuaris que veuen com els seus referents es veuen obligats a canviar de sector en la cerca de salaris i condicions més dignes.La moció proposa que la Fundació Ampans negociï amb elper la millora de les condicions salarials i que posi punt i final "a la situació insostenible" que pateixen els treballadors, i que es posi en valor el servei socialment imprescindible i deque realitzen els treballadors de la residència Els Comtals. Al mateix temps, insta ali alque intervinguin per mediar en aquest conflicte, atenent que les administracions públiques han de garantir-ne la dignitat.