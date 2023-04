Pedro Martínez: «Ens han superat en intensitat»

Porfirio Fisac dona el mèrit de la victòria a tot el seu equip

La intensitat ha estat l'element clau que explica la derrota del Baxi Manresa davant el Casademont Saragossa . Així ho ha manifestata la roda de premsa postpartit. El tècnic ha lamentat la gran quantitat de cistelles fàcils que ha rebut el seu equip. Fins i tot, ha assegurat que "el marcador a la mitja part era irreal". A la segona part, la situació ha estat impossible de variar.En cap cas, el cansament que pot provocar tenir doble partit des de fa diverses setmanes serveix com a excusa. "Simplement, el Saragossa ésque nosaltres", ha explicat Martínez. Tot i considerar que el cansament no explica la derrota, sí que ha admès que alguns jugadors "hanal tram final" del que ho haurien fet amb un marcador més ajustat.El Baxi Manresa ja comença a pensar en el partit que dissabte l'enfrontarà al. Els manresans hauran de millorar força ja que "jugant així no guanyarem a ningú".L'entrenador local,, ha expressat un dels fets que més agraden als tècnics. Considerar que la victòria ha esta "coral". El segovià ha parlat de "ritme" en comptes d'intensitat com un dels aspectes que han decidit l'enfrontament. I d'això n'ha responsabilitat els dos bases del seu equip.Fisac creu que la victòria els acosta definitivament a lai "això em dona tranquil·litat". Finalment, ha volgut felicitar el públic que ha anat alen un horari "difícil d'entendre".