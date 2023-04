El Baxi Manresa no sap competir a Saragossa (99‑88)

El 6-16 que el marcador assenyalava quan es portaven sis minuts de joc feia pensar que elpodria treure alguna cosa profitosa de la seva visita al. La realitat ha estat del tot diferent. L'equip bagenc ha aconseguit mantenir-se al davant fins al final del primer quart. Als segons deu minuts, els locals han pres el comandament de la situació i ja no l'han abandonat. Al tercer quart, s'han vist els pitjors moments del Baxi Manresa dels darrers dos mesos mentre que el darrer període ha servit per maquillar un marcador que no ha d'amagar un mal partit.El Baxi Manresa ha començat amb. El Casademont Saragossa, amb Chris Wright, Stefan Jovic, Howard Sant-Ross, Borisa Simanic i Triggvi Hlinason. Els locals han començat amb una defensa molt intensa que no deixava jugar fluid el Baxi Manresa. Els tirs dels jugadors bagencs eren força defectuosos. Robinson era qui més encertat estava. El nord-americà ha sumat cinc punts seguits per al seu equip. A Pérez li ha costat més anotar. El base ha necessitat cinc oportunitats. Quan ho ha fet ha estat per la porta gran. Tres triples seguits del jugador de l'Hospitalet posaven un esperançador 6-16 al marcador (minut 6).ha començat a moure la banqueta i en poca estona ha renovat el quintet que hi havia en pista. Els canvis no han anat massa bé al Baxi Manresa. Jugada a jugada el marge s'anava reduint. Tot l'encert que havia mostrat Pérez no el tenien els seus companys., tot un expert, ha fet dos llançaments que ni han tocat l'anella. Els deu punts d'avantatge que tenia el Baxi Manresa han quedat en res a manca de 20 segons per acabar el primer quart.s'ha quedat la pilota per fer el darrer atac i l'ha encertat de ple. El nord-americà ha sumat de dos per deixar el seu equip al davant (22-24, minut 10).Els aragonesos han trobat escletxes a la defensa del Baxi Manresa. Els deanotaven amb molta facilitat. Cap jugador era capaç de trobar bones posicions. Pérez era dels que ho intentava des de l'exterior. Sense repetir l'encert del primer quart. Dels deu punts que el conjunt bagenc ha tingut a la primera part han passat a tenir-ne vuit en contra (35-27, minut 14). El Casademont Saragossa ha trobat en Hlinason una via per anotar amb continuïtat. I si el Baxi Manresa sumava una acció positiva poc després cometia un parell d'errades que impedien acostar-se al seu rival. Fisac volia consolidar la posició del seu equip. Després d'un parcial de 0-4 en contra el tècnic local ha demanat temps mort per avortar l'intent de reacció del quadre manresà. Un intercanvi entre Christian Mekowulu iposaven el marcador en 49-43 al descans.Les accions negatives han pesat més que les positives al començar la segona part. El triple de Harding no ha significat el canvi de rumb que el seu equip necessitava. Cistelles fàcils, llançaments de tres, una antiesportiva de Robinson a Cruz i pilotes que elposaven la situació més que complicada per al Baxi Manredsa (61-46, minut 24). Pedro Martínez ha demanat un temps mort que ha resultat estèril. Ben aviat la distància ha superat els 20 punts sense que ni des de la pista ni des de la banqueta els bagencs trobessin solucions. En alguns moments, semblava que els manresans donessin el partit ja per perdut. Al minut 30, tot estava ja decidit (84-58).Els darrers deu minuts han estat un. La distància ha rondat els 30 punts. Harding ha assumit el pes ofensiu del seu equip per intentar que la derrota no fos excessivament dura. En aquells moments, rebaixar la diferència per sota els 20 punts era l'únic objectiu assumible. Un rebot capturat per Geben ha permès que el Baxi Manresa posés aquesta fita a l'abast. També hi han col·laborat bones accions de Badio i Waczynski. Amb un Casademont Saragossa ja deixat anar (99-88).Incidències: Antonio Conde, Jorge Martínez i Arnau Padrós han xiulat el partit.ha estat el jugador descartat del Baxi Manresa.