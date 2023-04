Ramon Bacardit proposa que es designi Francesc Comas com a Cronista Oficial de Manresa

El candidat dea Manresa,, proposa quesigui designat. Bacardit considera que per la "magnitud històrica" de Manresa, cal tenir el seu cronista en ple exercici de les seves funcions, essent en aquests moments un càrrec vacant després de la mort del. I, d'altra banda, i sobretot, perquè Francesc Comas, com a estudiós de la ciutat i com a persona d'alta estima pels manresans, "mereix aquesta consideració honorífica" pels seus serveis ciutadans.Junts argumenta el seu "", a la seva "capacitat didàctica i esperit divulgatiu" de la nostra història, a la seva "prolífica obra" escrita sobre Manresa, al seu "compromís i participació" vital en el teixit associatiu de la ciutat, ara representat amb la presidència del, i pel seu "profund manresanisme".Per això, alque se celebri del nou mandat, el grup municipal de Junts tramitarà "l'expedient i el procés necessaris per a incoar el seu nomenament".