Un projecte reconstruirà virtualment el paisatge vinícola d'Avinyó, Artés i Sallent

Lai l'promouen un projecte que reconstruirà de forma virtual en 3D el paisatge de la vinya a–municipis del Pla de Bages on la vinya va tenir molta importància en el passat–, a partir dels plànols parcel·laris de mitjans del segle XIX. Es tracta d'una iniciativa deque ha rebut 10.000 euros de finançament dels ajuts, destinats a promoure la recerca en el context local i comarcal. Coordinat pel catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona (UB), la finalitat del projecte és posar en valor el territori, així com mostrar al gran públic com era aquest paisatge agrícola l'any 1870.Hi ha algunes experiències d'utilitzar laper reconstruir la realitat en el passat, però cap per mostrar al públic generalista com era aquest paisatge i la importància que havia tingut la vinya en el terreny. L'objectiu del treball és reproduir laamb plànols de 1870, quan estava en plena expansió abans de l'arribada de la, i veure com va canviar el paisatge amb la següent cartografia disponible, de l'any 1956.Amb un disseny virtual a través de les(3D), la iniciativa mostrarà les terres per donar a conèixer com es va produir l'expansió i reducció de la vinya al Bages. A més, els promotors posaran a disposició de la Denominació d'Origen (DO) Pla de Bages aquesta experiència per poder desenvolupar polítiques de promoció turística que promoguin la vinya en el territori i el seu valor històric.La Xarxa Vives d'Universitats i l'Institut Ramon Muntaner convoquen anualment els ajuts Creu Casas Sicart de recerca en el context local i comarcal per a personal docent i investigador de les universitats del domini lingüístic catalanoparlant, amb la col·laboració del Departament de Recerca i Universitats a través del Pla d'Enfortiment del Català (PEC) i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els projectes finançats, oberts a qualsevol àmbit de coneixement, han de presentar propostes d'aplicabilitat i retorn social dels resultats, així com a tindre el marc de referència els(ODS) de Nacions Unides tant en el procés de recerca com en els seus resultats, que hauran de ser consultables en accés obert.