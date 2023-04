UManresa obre portes per mostrar instal·lacions, metodologies i nous estudis al futur alumnat

Un nou grau en Gestió de la Societat Digital per a persones tecno-optimistes

Una jornada de portes obertes dinàmica i saludable

Les segones portes obertes d'aquest curs

celebrarà el dissabte, 6 de maig, una nova Jornada de Portes Obertes presencial per donar a conèixer l'oferta acadèmica i els equipaments universitaris al futur alumnat i a les seves famílies. A hores d'ara, gairebé 300 persones ja s'han inscrit a la jornada, que servirà per presentar la principal novetat de l'oferta formativa del nou curs: un nou i innovadorque s'impartirà a partir del curs 2023-2024 i que prepararà persones per gestionar els reptes que planteja el paradigma de la digitalització.. La jornada s'aprofita perquè les persones interessades puguin resoldre durant la visita totes les qüestions relacionades tant amb el procés de preinscripció i matrícula, com amb els ajuts i beques, l'allotjament o la vida universitària.Amb l'objectiu de garantir que la visita sigui experiencial, la universitat recomana a les persones interessades que facin unaa la jornada. Aquesta inscripció permet fer una bona organització dels recorreguts i de la visita a les instal·lacions. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí i és previst que acabi a les 6 de la tarda.A més de recórrer tots els espais del campus de la mà de l'alumnat i docents d'UManresa, les persones inscrites també podran conèixer els graus universitaris i els cicles formatius de grau superior (CFGS) dels àmbits d'Educació, d'Empresa i de Salut. Així mateix, lespermetran, per primera vegada, gaudir d'un recorregut personalitzat per als grups que participin en les sessions informatives del nou grau en Gestió de la Societat Digital. Aquesta nova titulació, que s'impartirà el curs que ve, pretén formar persones amb els coneixements i habilitats necessaris per afrontar els reptes del futur i les prepararà per dissenyar, gestionar i avaluar projectes digitals i d'innovació tant en l'àmbit empresarial com social.És una formació interdisciplinària i innovadora que formarà professionals reflexius i crítics amb una sòlida base tecnològica, d'anàlisi de dades i de lideratge d'equips multidisciplinaris, des d'una mirada humanística que els permeti assumir aquest lideratge des del compromís amb els. Una manera de formar i d'ensenyar que UManresa ja aplica en tots els àmbits de la seva expertesa i que reforça el fet que no calgui sortir de la Catalunya central per accedir a una educació i formació avantguardista i de qualitat.En el marc de la Jornada de Portes Obertes, també s'ofereixen xerrades informatives sobre qüestions acadèmiques i logístiques per als futurs universitaris, com ara les beques i el procés de matriculació, de mobilitat internacional, pràctiques, idiomes o d'allotjament, entre altres. La diada estarà amenitzada amb exhibicions esportives a mans deli la colla castellera, així com també informació sobre activitats de promoció dels hàbits saludables que ofereix la universitat en el marc del programa Universitat Saludable.Aquestes seran les segones portes obertes que organitza la Universitat aquest curs per explicar la seva oferta formativa per al curs 2023-2024. Les primeres portes obertes van tenir lloc al mes de març i s'adreçaven, bàsicament, a futurs estudiants internacionals. Hi van participar unes 300 persones, de les quals prop d'un centenar eren possibles futurs estudiants i la majoria, procedents dei interessats pels estudis de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. Aquesta xifra suposa un 34% més de persones que l'any passat.La jornada de portes obertes mobilitza una setantena de persones vinculades a la institució per atendre els visitants. Hi participen membres de l'equip docent, personal de diferents departaments i també estudiantat que està realitzant la seva formació en aquests moments a la universitat.