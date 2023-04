Finalitzat el projecte executiu d'intervenció al castell de Coaner

Laha lliurat a l', el projecte executiu de la segona fase d'intervenció al castell de Coaner. El projecte, dirigit pel(SPAL) amb l'objectiu de restaurar l'interior de la torre del castell i adequar-lo per a les visites públiques, preveu una inversió de 194.245 euros.La proposta d'intervenció a la torre pretén recuperar elsque havia tingut originàriament i possibilitar la visita del monument. El projecte també contempla habilitar l'accés a l'interior a través d'un esvoranc existent a la cota inferior i es construiranque permetran l'accés als diferents nivells. Les intervencions en l'àmbit dels revestiments amb grafits estan destinades a conservar, millorar la llegibilitat i posar en valor les restes.El castell deapareix documentat l'any 960 i està declarat(BCIN). La torre de defensa és l'únic vestigi que resta dempeus del castell. Es tracta d'unacilíndrica d'uns 17,7 metres d'alçada i 7,40 metres de diàmetre, que s'alça damunt un turó. Al seu interior es conserven uns grafits baixmedievals que representen escenes de batalles navals.Des del 1955 ençà, en el decurs de successives campanyes, el SPAL ha anat duent a terme diferents estudis i obres adreçades a la restauració del conjunt de Coaner, principalment a la torre del castell i a l'. Les intervencions pròpiament al castell se situen entre els anys 1997 i 2002, amb la redacció dels primers projectes i estudis que van prosseguir amb les obres d'urgència de consolidació del turó i de restauració de la torre del castell, per tal d'assegurar-ne l'estabilitat. L'actual projecte contempla els treballs necessaris per tal de finalitzar la seva restauració.