El cinema a Manresa protagonitzarà la 4a edició de l'Hora Feliç al Centre Històric

Tot està a punt perquè el dissabte 6 de maig se celebri la quarta edició de l', organitzada per l'Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria de, i que enguany estarà protagonitzada pel cinema. La jornada se celebrarà a lai inclourà debat, música i una oferta gastronòmica especial de la mà de restauradors del Centre Històric.L'Hora Feliç és una iniciativa nascuda l'estiu del 2020 amb l'objectiudel Centre Històric de la ciutat.La jornada començarà a les 6 de la tarda, amb una taula rodona titulada Ciutat i cinema als marges de la indústria. Present i futur de l'audiovisual a Manresa, que comptarà amb la participació de quatre perfils joves delde Manresa i comarca:, codirectora del curtmetratge documental Les més grans (Biznaga de Plata al Festival de Màlaga);, especialista en direcció cinematogràfica;, cineasta fundadora del Mercat de Valors Films, i, muntadora i locutora. L'acte compta amb col·laboració dei està moderat per la periodista de NacióManresaA partir de 2/4 de 8 tindrà lloc l'activitat Cançons de cinema amb MTM, una proposta conduïda per, que convidarà a tothom a cantar la seva banda sonora preferida. Les persones que vulguin participar-hi caldrà inscriure's al correu centrehistoric@ajmanresa.cat L'Hora Feliç finalitzarà la jornada a partir de les 9 del vespre amb una sessió musical mesclant temes clàssics del cinema i música tecno a càrrec de, acompanyada d'una projecció d'per a l'ocasió.Durant la jornada hi haurà una oferta gastronòmica especial de la mà de restauradors del Centre Històric. També hi haurà unofert per l'Ajuntament de Manresa, que haurà de ser sol·licitat abans de l'1 de maig al correu centrehistoric@ajmanresa.cat