L'institut Lacetània organitza un concurs per escollir la carpeta del curs que ve

L'deha organitzat un concurs per escollir la carpeta que tindrà l'alumnat durant el curs 2023-24. Es tracta de la segona edició del concurs, que ha guanyat l'alumna de tercer d'ESO. En total s'hi ha presentat més de 180 propostes per part de l'alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius del centre.El jurat del concurs ha estat format per membres del, altres membres del professorat i de l'equip directiu i també del personal de PAS del centre. El jurat ha destacat la dificultat d'escollir entre tots els dissenys rebuts, per l'alt nivell de les propostes presentades.Amb el concurs per escollir la carpeta l'institut Lacetània vol promoure la participació de l'alumnat en el dia a dia del centre i incentivar la creació artística amb un disseny que té una aplicació real.